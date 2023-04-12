Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ayrıldı

Haberin Devamı

Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma'dan kötü haber geldi. Ünlü ikili ayrılık kararı aldı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Serengil, 'Gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında mutluluklar dilerim' mesajını paylaştı.

Her fırsatta Tohma'ya olan aşkını dile getiren Serengil'in sürpriz kararı kafaları karıştırdı.

Seren Serengil, sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları kaldırırken Tohma'nın paylaşımlarını silmemesi dikkatlerden kaçmadı.

'EVLİSİN AHLAKSIZ'

İlişkisini bitirmeden hemen önce Instagram hesabından 'İki çocuğun var, evlisin ahlaksız' paylaşımı yapan Serengil'in bu mesajı 'aldatıldı mı' sorularını akıllara getirdi.

Haberin Devamı

Büyük depremde ailesini kaybeden Mustafa Rahman Tohma'nın dün yaptığı paylaşım ise dikkat çekti: “Anne, beni anlayan yok. Omzumda yüklerim çok. Seninkinde yer kaldıysa başımı koysam biraz anne!”

ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞTILAR

Mustafa Rahman Tohma, Seren Serengil'in sağlık sorunları yaşadığı dönemde sevgilisinin en büyük destekçisiydi.

Seren Serengil de 6 Şubat'ta meydana gelen depremde ailesini kaybeden Tohma'nın yanından bir an olsun ayrılmamıştı.