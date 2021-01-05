Seren Serengil son durumunu açıkladı – Dumping sendromuna yakalanmıştı

Nohut pilav yaptığı anları Instagram hesabından paylaşan Seren Serengil, son durumuyla ilgili şunları söyledi; "İyiyim… Ameliyat haberleri doğru değil, önümüzdeki 3 ay serumla vitamin takviyesi alacağım. Başka bir sorun yok şimdilik. Biraz korktum ama bana çok iyi bakıyor herkes. Endişelenecek bir şey yok. Bu 3 ayda toparlayamazsam doktorum geri dönüş yapacak. Ama ben toparlarım savaşçıyım, bilirsiniz her türlü zorluğun altından kalkmışlığım vardır. Sizlerin de duasıyla yarın görüşürüz."

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Dumping sendromu, mide baypas ameliyatı geçirmiş hastalarda ortaya çıkabilen bir metabolik komplikasyondur. Bu ameliyat sonucunda mide çok küçülmüş ve bağırsağın ortasına doğrudan bağlanmış olduğu için yüksek ve basit şeker içeren besinlerin tüketilmesi durumunda (meyve suları, kola gibi) rahatsız edici belirtiler ortaya çıkabilir. Özellikle vitamin ve mineral eksiklikleri, hipoglisemi ve ‘dumping sendromu’ sanıldığından daha yaygındır. Yemeklerden yarım saat sonra karında şişlik, çarpıntı, halsizlik ve bulantı biçiminde veya yemeklerden iki üç saat sonra terleme, titreme ve hipoglisemi gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu sendromu önlemek için yüksek lif ve proteinli ve kompleks karbonhidratlı besinler tercih edilmelidir.