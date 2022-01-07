Seren Serengil sağlık durumunu anlattı: Sokakta yürüyor olmam bile mucize

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Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası Dumping Sendromu’na yakalanan ve 43.5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde geçirdiği yeni operasyonla sağlığına kavuştu.

Önceki gün Nişantaşı’nda sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ve program partneri Arto ile objektiflere yansıyan Serengil, köpeklerini gezintiye çıkardığını söyledi.

Serengil, “Ölümden döndüm, biliyorsunuz ki çok zor günler geçirdim. Bugün tartıldım 1.5 kilo almışım. Bu benim için çok güzel bir adım. Şu an sokaklarda yürüyor olmam bile mucize. Şimdi hatta kebap yedik” dedi.

Doktorlarından olumlu dönüşler aldığını söyleyen Seren Serengil, “Artık fenalaşıp bayılmıyorum. Şu an kaç kiloda olduğumun hiçbir önemi yok. Sağlığım geri gelsin gerisi teferruat. En azından 55 kiloyu görsem çok mutlu olacağım” dedi.