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Seren Serengil sağlık durumunu anlattı: Sokakta yürüyor olmam bile mucize

#Seren Serengil#Dumping Sendromu#Mustafa Rahman Tohma
Seren Serengil sağlık durumunu anlattı: Sokakta yürüyor olmam bile mucize
Behlül AYDIN

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Seren Serengil, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Son geçirdiği operasyonun ardından sağlığına kavuşan Serengil, “Sokakta yürüyor olmam bile mucize” dedi.

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Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası Dumping Sendromu’na yakalanan ve 43.5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde geçirdiği yeni operasyonla sağlığına kavuştu.

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Önceki gün Nişantaşı’nda sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ve program partneri Arto ile objektiflere yansıyan Serengil, köpeklerini gezintiye çıkardığını söyledi.
Serengil, “Ölümden döndüm, biliyorsunuz ki çok zor günler geçirdim. Bugün tartıldım 1.5 kilo almışım. Bu benim için çok güzel bir adım. Şu an sokaklarda yürüyor olmam bile mucize. Şimdi hatta kebap yedik” dedi.

Seren Serengil sağlık durumunu anlattı: Sokakta yürüyor olmam bile mucize



55 KİLOYU GÖRSEM MUTLU OLACAĞIM

Doktorlarından olumlu dönüşler aldığını söyleyen Seren Serengil, “Artık fenalaşıp bayılmıyorum. Şu an kaç kiloda olduğumun hiçbir önemi yok. Sağlığım geri gelsin gerisi teferruat. En azından 55 kiloyu görsem çok mutlu olacağım” dedi. 

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#SEREN SERENGİL#MİDE KÜÇÜLTME
Tehlikenin adı: DumpingTehlikenin adı: Dumping
#MİDE AMELİYATI#SEREN SERENGİL
Seren Serengil: Boyum 4 santimetre kısalmışSUNUCU Seren Serengil, geçen yıl zayıflama uğruna geçirdiği ameliyat sonrası sağlık sorunları yaşamaya başladı. 43,5 kiloya düşen boyu 4 santim kısalan, karaciğer, pankreas ve böbrek sorunları yaşayan Serengil, "Safra kesem gitti, karaciğer enzimlerim korkunç yüksek. Doktor 'geri dönüşüm ameliyatı olmazsan siroza çevirecek' diyor. Ameliyatını yapan doktordan ve hastaneden şikayetçi olacağım" dedi.
daha fazla video içinSeren Serengil: Boyum 4 santimetre kısalmış
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#Seren Serengil#Dumping Sendromu#Mustafa Rahman Tohma

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