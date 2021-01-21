MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri Seren Serengil isyan etti: İstiyorlar ki Seren ölsün
GeriMagazin Seren Serengil isyan etti: İstiyorlar ki Seren ölsün
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 21.01.2021 - 07:09 | Son Güncelleme:

Seren Serengil isyan etti: İstiyorlar ki Seren ölsün

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Seren Serengil isyan etti: İstiyorlar ki Seren ölsün
Abone Olgoogle-news

Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Seren Serengil, tatile çıkmasını eleştirenlere tepki gösterdi: “İnsanlar gerçekten çok acımasız.”

Zayıflamak amacıyla geçirdiği ameliyatın ardından ‘dumping sendromu’ yaşayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, “Yeniden ameliyat olmazsam yaza çıkamazmışım” demiş ve uzun süre gündemden düşmemişti. Serengil’in tedavisi devam ederken tatile çıkması takipçilerini şaşırttı.

Seren Serengil isyan etti: İstiyorlar ki Seren ölsün

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Serengil, sosyal medyadaki eleştirilere tepki gösterdi: “İnsanlar gerçekten çok acımasız. İstiyorlar ki Seren ölsün. Ben oraya temiz hava almaya gittim. Zaten hastalığım geçmeye başladı. 2.5 kilo aldım. Haftada bir gün de serum takviyesi yapılıyor.”

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle