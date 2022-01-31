Seren Serengil, Ece Erken'in son durumunu paylaştı... Doktoru 'Çok ilaç alıyor, uykusunda kalbi durabilir' dedi!

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Ece Erken'in Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheliler yakalandı. Ünlü avukat, cuma günü memleketi Rize’de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü. Eşinin tabutuna sarılan sunucuya, arkadaşları destek oldu.

"EŞİNİN ÖLÜMÜNÜ CANLI CANLI İZLEDİ"

Beyaz TV'de Bircan Bali, Arto Dalga ve Seren Serengil’in sunumuyla ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz' programında, Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ve eşi Ece Erken'in son durumu hakkında çarpıcı yorumlar yapıldı.

Seren Serengil, "Şüpheliler yakalandıktan sonra Ece biraz sakinleşti. Korkunç bir şey. Bir kadın düşünün, kocasının ölümünü haberlerde canlı canlı izledi. Bu cinayetin tasarlandığı çok net ortada. Sürekli adres değişikliği yapmışlar. Emniyet bir kişi hariç hepsini eş zamanlı yakaladı. Adalet sistemi çalışıyor. O da yakalandığı zaman tamamen iş çözümlenecek" dedi.

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Ünlü sunucu, "İnsan kocasının ölümünü seyreder mi? Bu konunun muhatabı Şafak da değil. Avukat sıfatıyla olayın içerisinde. Adamla derdin varsa avukatını neden vuruyorsun? 65 bin TL konusu değil, arkasında başka şeyler var. 65 bin TL'yi paylaşmak için o kadar insan oraya gitmezler" ifadelerini kullandı.

"UYANMAK İSTEMİYOR"

Serengil, "Ece hiç kendinde değil. Şüpheliler yakalandıktan sonra Instagram paylaşımı yapabilecek gücü kendinde bulabildi. Hiç hali yok. O kadar çok ilaç içiyor ki kendine gelmemek için. Hatta doktoru 'Uykusunda kalbi durur! Bunu asla kullanmayacak' diye uyardı. Uyanmak istemiyor, hatırlamak istemiyor. O kadar kötü durumda. Evde her gün dua okutturuyor. Elinden eşinin fotoğrafı düşmüyor. Ece'yi zor bir süreç bekliyor. Allah sabır versin" şeklinde konuştu.

Bircan Bali ise "Vurulma anını saatlerce yakınlaştırıp yakınlaştırıp izledim. Orası kalabalık, bu cesaret korkunç bir şey. Koridor insan dolu. Bu gözü dönmüş ve tasarlanmış cinayet. Başka hiçbir açıklaması yok" açıklamasını yaptı.

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KOCAMIN DUASINI YAPTIK

Eşine saldırı düzenleyenlerin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Erken, suçluların yakalandığını öğrenince teşekkür mesajı yayınladı.

Nikah fotoğrafını paylaşan Erken altına şu notu düştü:

"HAYATIMI" kaybettiğim şu süreçte bir an olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım. Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim. Biz bu akşam canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun."

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65 BİN LİRA İÇİN OLAMAZ

65 bin lira tartışmalarıyla ilgili konuşan Ece Erken, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı. Davaya bakacak hakime sesleniyorum. Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor? Sen niye her yerine sıkıyorsun? Duran adamın ayağına sıkılırsa cinayete teşebbüs. Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum." dedi.

8 DAKİKADA ULAŞMIŞ

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünün ardından eşi Ece Erken sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Balıkçıya en yakın hastanenin arabayla mesafesi sadece 5 dakika. Saat 00.20’de Trafik de yok ve ambulans 40 dakikada geliyor! Ve kocam kan kaybından ölüyor. Önce katillerin yakalanmasını, sonra da bu ambulansın gecikmesinin sebebini öğrenmek istiyorum. Bulana kadar da peşini bırakmayacağım” demişti.

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Ece Erken’in bu paylaşımına yanıt İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden geldi. Müdürlük ambulansın 8 dakikada olay yerine ulaştığını belirterek şu açıklamayı yaptı: “İlk çağrı gelişi olan saat 00.39’dan sonra, ambulansımız olay yerine 7 dakika 43 saniyede ulaşmış olup, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, olay yerinden sağlık kuruluşuna 4 dakika 23 saniyede ulaştırılmıştır.”