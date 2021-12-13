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Seren Serengil: Ameliyat masasında kalabilirmişim!

#Seren Serengil#Seren Serengil Ameliyat#Dumping
Seren Serengil: Ameliyat masasında kalabilirmişim

Kilo vermek isterken sağlığını kaybeden ve Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, cuma sabahı ameliyat olacağını açıkladı. 'Organlarım iflas etmek üzere' diyen Seren Serengil sevenlerinden dua istedi.

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Bir süredir dumping sendromu ila mücadele eden Seren Serengil son durumunu açıkladı. Zayıflama ameliyatı olduktan sonra sağlık sorunu düzelmeyen Serengil’in karaciğer ve pankreas organları iflas etmek üzere olduğu öğrenildi.

"5 SAAT SÜRECEK AMELİYATA GİRECEĞİM"

Söylemezsem Olmaz programında son durumunu açıklayan Serengil, sevenlerinden dua istedi:

"Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay damardan beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Perşembe günü hastaneye yatacağım, Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler. Çok korkuyorum, vücut kaldıramayabilirmiş... 'ameliyat masasında kalabilirsin' dediler. Her şey kötü de gidebilir. Kan organlara gitmiyor" diyerek sevenlerini üzdü.

'Artık hastalıkla gündeme gelmek istemiyorum' diyen ünlü sunucu sözlerine şöyle devam etti: "Yılbaşına kadar beklemeyi düşünüyordum ama o kadar zamanımız yokmuş, bir an önce olmam gerekiyor. Bu duruma herkes çok üzülüyor, bir an önce bitsin sürekli hastalıkla gündeme gelmek de istemiyorum."

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Dumping sendromu nedir?

Dumping sendromu, mide baypas ameliyatı geçirmiş hastalarda ortaya çıkabilen bir metabolik komplikasyondur. Bu ameliyat sonucunda mide çok küçülmüş ve bağırsağın ortasına doğrudan bağlanmış olduğu için yüksek ve basit şeker içeren besinlerin tüketilmesi durumunda (meyve suları, kola gibi) rahatsız edici belirtiler ortaya çıkabilir. Yemeklerden yarım saat sonra karında şişlik, çarpıntı, halsizlik ve bulantı biçiminde veya yemeklerden iki üç saat sonra terleme, titreme ve hipoglisemi gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu sendromu önlemek için yüksek lif ve proteinli ve kompleks karbonhidratlı besinler tercih edilmelidir. Özellikle vitamin ve mineral eksiklikleri, hipoglisemi ve ‘dumping sendromu’ sanıldığından daha yaygındır.

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#Seren Serengil#Seren Serengil Ameliyat#Dumping

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