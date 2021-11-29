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Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

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Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Uzun zamandır hastalıklarla mücadele eden Seren Serengil son durumunu canlı yayında açıkladı. Yapılan kontrollerin ardından değerlerinin iyi gitmediğini belirten Serengil, 'Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım.' dedi.

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Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası damping sendromuna yakalanan Seren Serengil zor günler yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda safra kesesini aldıran Serengil, gün geçtikçe zayıfladığını söyledi. Bugün sunucusu olduğu programda sağlık durumu hakkında açıklama yapan Serengil, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Zayıflama uğruna sağlığını kaybeden Serengil, ekran başındakileri uyardı. 

'44 kiloya düştüm' diyen ünlü sunucu, ‘Geçirmiş olduğum bu yanlış ameliyattan dolayı (mide küçültme) organlarımda sıkıntılar çıktı. Karaciğerimi kaybetmek üzereyim. Bir hafta sonu veya 4-5 gün televizyondan izin alıp sağlığımı düzeltmeye çalışacağım. Doktorlarımı zor durumda bırakmak istemiyorum. Yavaş yavaş eriyorum. 6 ayda 4.5 cm boyumdan gitmiş. Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım. Çok kilolu olmayanlar asla yaptırmasınlar çok kötü bir durum. Hepinize teşekkür ederim dualarınız için.' ifadelerini kullandı.

'Ölümden korkmuyorum' sözleriyle dikkat çeken Serengil, şöyle devam etti: "Zor günler yaşıyorum 44 kiloya düştüm benim ölümden korkum yok. ‘Köpeklerim için çok üzülüyorum onlara kim bakacak bensiz ne yapacaklar’ diye. Sendrom geçiriyorum, fenalık geçiriyorum, beynime kan gidiyor. Hayatımda hiç alkol içmedim ve siroza yakalanmak üzereyim. Geri dönüşüm sayesinde kilo almaya başlayacağım. Benim bedenimi çökertti. ‘Bana bir şey olacak’ diye korkuyorum. Bir şekilde iyi olmaya çalışıyorum. İlk defa çaresiz kaldım. Çok da enerjim var hayatı seviyorum sizleri seviyorum işimi seviyorum. ‘Olmaz’ diyorum ‘işime gitmem gerekiyor’ diyorum. En yakın zamanda düzelmek için çok çabalıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum." 

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DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Dumping sendromu, mide baypas ameliyatı geçirmiş hastalarda ortaya çıkabilen bir metabolik komplikasyondur. Bu ameliyat sonucunda mide çok küçülmüş ve bağırsağın ortasına doğrudan bağlanmış olduğu için yüksek ve basit şeker içeren besinlerin tüketilmesi durumunda (meyve suları, kola gibi) rahatsız edici belirtiler ortaya çıkabilir. Özellikle vitamin ve mineral eksiklikleri, hipoglisemi ve ‘dumping sendromu’ sanıldığından daha yaygındır. Yemeklerden yarım saat sonra karında şişlik, çarpıntı, halsizlik ve bulantı biçiminde veya yemeklerden iki üç saat sonra terleme, titreme ve hipoglisemi gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu sendromu önlemek için yüksek lif ve proteinli ve kompleks karbonhidratlı besinler tercih edilmelidir.

 

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