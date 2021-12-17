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Seren Serengil ameliyattan çıktı! Hastaneden ilk fotoğraf...

#Seren Serengil#Dumping Sendromu#Dumping
Seren Serengil ameliyattan çıktı Hastaneden ilk fotoğraf...

Kilo vermek isterken sağlığını kaybeden ve Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, bugün ameliyat oldu. Mustafa Rahman Tohma, Seren Serengil'in ameliyatının iyi geçtiğini duyurdu.

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Bir süredir Dumping sendromu ila mücadele eden Seren Serengil ameliyat masasına yattı. Geçirdiği mide küçültme operasyonundan sonra zor günler yaşayan Serengil, 43,5 kiloya kadar düştü, organları iflas etme noktasına geldi. Bir süredir serumla beslenen ünlü sunucu sevenlerinden helallik istedi.

Ameliyat öncesi bir veda videosu da çeken Serengil, riskli bir ameliyata girdiğini söyledi:

 "İnşallah her şey yolunda gidecek. Birazdan ameliyata alınacağım. İnşallah sağ salim çıkıp, ben yine bir yolunu bulup geleceğim. Ama olur da terslik olursa... Zor bir ameliyat, organlar içeride yapışmış olabilir diyorlar." dedi.

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#SEREN SERENGİL#MİDE KÜÇÜLTME
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#MİDE AMELİYATI#SEREN SERENGİL

SEVGİLİSİ SONDURUMUNU AÇIKLADI

Mustafa Rahman Tohma, Seren Serengil'in  ameliyatının iyi geçtiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tohma, sevgilisinin son durumunu paylaştı: "Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun, ameliyatımız çok güzel geçti." 

Seren Serengil ameliyattan çıktı Hastaneden ilk fotoğraf...

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'MASADA KALMA İHTİMALİM VAR'

Seren Serengil geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ameliyatın risklerini anlatmıştı:

"Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay damardan beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Zor bir ameliyat olacağını söylediler. Çok korkuyorum, vücut kaldıramayabilirmiş... 'ameliyat masasında kalabilirsin' dediler. Her şey kötü de gidebilir. Kan organlara gitmiyor. Bu duruma herkes çok üzülüyor, bir an önce bitsin sürekli hastalıkla gündeme gelmek de istemiyorum."

Dumping sendromu nedir?

Dumping sendromu, mide baypas ameliyatı geçirmiş hastalarda ortaya çıkabilen bir metabolik komplikasyondur. Bu ameliyat sonucunda mide çok küçülmüş ve bağırsağın ortasına doğrudan bağlanmış olduğu için yüksek ve basit şeker içeren besinlerin tüketilmesi durumunda (meyve suları, kola gibi) rahatsız edici belirtiler ortaya çıkabilir. Yemeklerden yarım saat sonra karında şişlik, çarpıntı, halsizlik ve bulantı biçiminde veya yemeklerden iki üç saat sonra terleme, titreme ve hipoglisemi gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu sendromu önlemek için yüksek lif ve proteinli ve kompleks karbonhidratlı besinler tercih edilmelidir. Özellikle vitamin ve mineral eksiklikleri, hipoglisemi ve ‘dumping sendromu’ sanıldığından daha yaygındır.

 

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#Seren Serengil#Dumping Sendromu#Dumping

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