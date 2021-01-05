MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSeren Serengil, ameliyat olduğunu annesinden gizlemiş!
GeriMagazin Seren Serengil, ameliyat olduğunu annesinden gizlemiş!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 05.01.2021 - 07:27 | Son Güncelleme:

Seren Serengil, ameliyat olduğunu annesinden gizlemiş!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seren Serengil, ameliyat olduğunu annesinden gizlemiş!
Abone Olgoogle-news

Mide küçültme ameliyatı sonrası ikinci kez gastrik baypas ameliyatı olan ve 46 kiloya düşen, bu yüzden şimdilerde dumping sendromu yaşayan Seren Serengil’in annesi Nevin Serengil isyan etti.

Gönül Yazar yeni yılın ilk gününde Nevin Serengil’e sosyal medyada “Sevgili Nevin yılın ilk günü sağlık mutluluk dilerim. Seren’i çok severim bilirsin. Bana iyi haberini verin ki rahat edeyim. Dün onu izledim telefon açıyor, mesaj atıyorum ulaşamıyorum” yazdı.

ÇOK ÜZÜLÜYORUM

Nevin Serengil dostunun bu mesajına verdiği cevap ise herkesi şaşırttı. Kızının ikinci ameliyatından haberi olmadığını söyleyen Serengil, “Canım Gönülüm; biliyorsun mide ameliyatı olmuştu, gitmiş bir daha ameliyat olmuş. Sürekli kilo veriyor bu da tehlikeli. Su içmesi, vitamin alması gerekiyor, hiç laf dinlemiyor. Ben çok üzülüyorum ama hiçbir şey yapamıyorum” dedi.

Seren Serengil, ameliyat olduğunu annesinden gizlemiş

2 ay önce engelledim

Seren Serengil, annesi Nevin Teoman’ı neden Instagram’da engellediğini açıkladı: “Annemi iki ay önce Instagram’da engelledim. Çünkü hakkımdaki kötü yorumları görünce çok üzülüyor.”

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle