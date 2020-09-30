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Haber Giriş: 30.09.2020 - 10:21 | Son Güncelleme:

Seren Serengil: Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor

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Seren Serengil: Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor
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Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil, Ajda Pekkan ve Hakan Altun'un aşk yaşamaya başladığını söyledi. Çiftin flört aşamasında olduğunu söyleyen Serengil, "Mutlu olduklarını duydum" dedi.

Canlı yayında açıklama yapan Serengil "Bodrum'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım. Kadın Ajda Pekkan'ı tanıyor. Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Ben çok desteğim çok mutlu olurlar. İkisi bir düet yapsa yer yerinden oynar. Ben yakıştırdım onları. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar. Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar" dedi.

 

 

 

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