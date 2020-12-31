Seren Serengil canlı yayında ağlaya ağlaya ameliyata gitti!

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' isimli magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil, geçirdiği mide ameliyatından sonra hızla kilo verdiği için hastanelik oldu.

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden 49 yaşındaki ünlü isim, 'Dumping Sendromu' nedeniyle riskli bir ameliyat olacak.

Programın dün canlı yayınında duygusal anlar yaşayan Seren Serengil, ameliyat olmak için şehir dışına çıkacağını söyledi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Canlı yayında veda konuşması yapan Serengil, "Seyahat etmek zorunda olduğum için bugün yayından erken ayrılacağım. Ben bu hayatta herkesle didişirim. Bunlar (Bircan Bali ve Arto) benim ömürlük dostlarım. Sene genel itibariyle kötüydü ama biz program içinde çok güzel geçirdik" dedi.



AMELİYAT ÖNCESİ KÖPEKLERİYLE VEDALAŞACAK

Bircan Bali, Seren Serengil'in ciddi bir ameliyat geçireceğini ama bunun öncesinde uçağı kaçırmayı göze alarak köpeklerini görmek için eve gideceğini söyledi.

Köpeklerinin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirten Serengil, "Onlar benim çocuğum gibi" ifadelerini kullandı. Arto ve Bircan Bali, birlikte çalıştıkları Seren Serengil'e sarılarak uğurladı.

Geçtiğimiz günlerde hastanede tedavi görürken Instagram'dan paylaşım yapan Seren Serengil, iyileşmek için geri dönüşüm ameliyat olması gerektiğini belirmişti.



"AMELİYAT OLMAZSAM YAZA SAĞ ÇIKMAZMIŞIM"

"46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum" diyen Serengil, "Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut? Bunun kararı için salı günü tekrar tetkiklerim yapılacak. Bazen aylarca yoğun bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım... Dualarınızla yine bunu da atlatacağım. İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah" demişti.

Seren Serengil, sunuculuğunu üstlendiği 'Söylemezsem Olmaz' programında ameliyatını gerçekleştiren doktorlarla konuştu. Gastrik baypas ameliyatını yapan Opr. Dr. Ersin Aksu, Serengil’e yaşadığı sorunların normal olduğunu söyledi.

SERUM VE VİTAMİN TAKVİYESİ

Aksu, "Ameliyat sonrası bazı hastalarda ‘Dumping Sendromu’ dediğimiz durum gelişebiliyor. Yiyeceklerin mideden bağırsağa hızlı geçişi sonucu hasta ağrı, kusma gibi birtakım şikayetler yaşayabiliyor. Siz de sabahları böyle bir şey yaşıyorsunuz. Bu, ameliyatın doğasında var. Ama geçici bir süre yaşanıyor. 8 ayı atlattık. Zaten kilo hedefimiz 45.5-46 bandındaydı. Size haftanın 2-3 günü hastanede serum ve vitamin takviyesi yapacağız. Geri dönüşüm ameliyatı zor ama ağır bir ameliyat değil. 2-3 ay daha sabrederseniz düzelecek. Tempolu çalışıyorsunuz, yaşadığınız sorunlarda bu da etkin tabii" dedi.

Seren Serengil’in yıllar önce geçirdiği mide küçültme ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Hasan Altun da yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu.



"2 METRE BAĞIRSAK DEVRE DIŞI KALMIŞ"

“İlk yapılan, tüm mide ameliyatıydı. Sonrasında güzel kilo verdiniz. Sizi revizyon ameliyatına uygun bulmamıştık. Bu tip ameliyatlardan sonra ikinci ameliyatlar deneniyor. Ama belli şartları var. Hastanın ilk ameliyattan sonra kurallara uyması, birtakım ilaçlar kullanması gerekiyor. Yoksa ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Her gün serum almak da problemi çözmez. İkinci ameliyatta 2 metre bağırsak devre dışı kalmış. Beslenme şeklinizin çok iyi düzenlenmesi ve düzenli vitamin almanız gerek.”

DUMPING SENDROMU NEDİR?

Midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen 'Dumping sendromu', midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir. Midenin küçültülmesi sebebi ile mide, bağırsaklara daha yakın bir hal alır. Hastanın ameliyat sonrasında şeker içeren besinler tüketmesi halinde, gıdaların bağırsaklara gitmesinin ardından sindirime uğrayarak bağırsaklardaki damarlar tarafından emilimi gerçekleşir.