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Haber Giriş: 31.05.2020 - 19:22,Son Güncelleme:

Seren Serengi: Tekne tatili yaparım

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Seren Serengi: Tekne tatili yaparım
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Seren Serengil önceki gün annesi Nevin Serengil’le Nişantaşı’nda görüntülendi. Fotoğraflarını çeken muhabirlerle de sohbet eden Seren Serengil, bu yaz tekne tatili yapacağını söyledi.

Seren Serengil, annesi Nevin Serengil ile önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı. Annesini özel bir kliniğe götürdüğünü dile getiren Serengil, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Seren Serengil, muhabirlerin “Yaz tatili planınız var mı” sorusuna “Bu yaz koronavirüs nedeniyle otelde kalmayacağım, tekne tatili yapacağım” dedi.

Seren Serengi: Tekne tatili yaparım

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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