Seren Serengi: Tekne tatili yaparım

Seren Serengil, annesi Nevin Serengil ile önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı. Annesini özel bir kliniğe götürdüğünü dile getiren Serengil, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Seren Serengil, muhabirlerin “Yaz tatili planınız var mı” sorusuna “Bu yaz koronavirüs nedeniyle otelde kalmayacağım, tekne tatili yapacağım” dedi.