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Haber Giriş: 26.05.2020 - 11:30,Son Güncelleme:

Serel Yereli mayoyla parka gitti

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Serel Yereli mayoyla parka gitti
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Oyuncu Serel Yereli, Londra’da güzel havanın tadını çıkardı.

'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Londra'da yaşayan oyuncu, şehirdeki büyük parklardan birine gitti ve burada verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Mavi mayosu ile objektiflere poz veren Yereli, Instagram hesabından paylaştığı kareler üzerinden sevenlerine öpücük gönderdi.

Serel Yereli mayoyla parka gitti


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