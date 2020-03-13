Haber Giriş: 13.03.2020 - 07:22,
Serdar Ortaç'tan sevgilisi Seçil Gür'e: Bu hayata alışacaksın bu hayat böyle
Serdar Ortaç ve Seçil Gür önceki akşam Ulus’taki Papermoon’da yemekteydi.
Çift çıkışta objektiflere el ele poz verdi. Seçil Gür, evlilik sorularına “Evlilik için erken değil mi? Güzel temennileriniz için teşekkür ediyoruz” yanıtını verdi. Bunun üzerine Ortaç, sevgilisine “Ne kadar ağır kadınsın ya. Bu hayata alışacaksın, bu hayat böyle” diye takıldı.
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