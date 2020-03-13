Serdar Ortaç'tan sevgilisi Seçil Gür'e: Bu hayata alışacaksın bu hayat böyle

Çift çıkışta objektiflere el ele poz verdi. Seçil Gür, evlilik sorularına “Evlilik için erken değil mi? Güzel temennileriniz için teşekkür ediyoruz” yanıtını verdi. Bunun üzerine Ortaç, sevgilisine “Ne kadar ağır kadınsın ya. Bu hayata alışacaksın, bu hayat böyle” diye takıldı.





