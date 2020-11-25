MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSerdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür'ün Boğaz turu
GeriMagazin Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür'ün Boğaz turu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 25.11.2020 - 09:12 | Son Güncelleme:

Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür'ün Boğaz turu

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür'ün Boğaz turu
Abone Olgoogle-news

Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, önceki gün Bebek sahilinde bisiklet turu yaptı.

Bir waffle’cıda mola veren çift, sıra beklerken muhabirlerle sohbet etti. “Olaylı MGD gecesini konu alan ‘İki Gözüm Ahmet’ filmini izleyecek misiniz?” sorusuna “Evet, izleyeceğim” yanıtını veren Serdar Ortaç, “Filmde sizi benzeriniz canlandırdı. Teklif gelseydi siz oynar mıydınız?” sorusu üzerine de şöyle dedi: “Film yapılırken söylediler ama detaylı konuşmadık. İsteselerdi düşünürdüm.”

Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gürün Boğaz turu


False
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle