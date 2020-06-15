MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSerdar Ortaç: Seçil ebedi dostum
GeriMagazin Serdar Ortaç: Seçil ebedi dostum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 15.06.2020 - 08:08,Son Güncelleme:

Serdar Ortaç: Seçil ebedi dostum

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Serdar Ortaç: Seçil ebedi dostum
Abone Ol google-news

Serdar Ortaç önceki akşam İstinye’de spordan evine dönerken görüntülendi.

Ortaç “Gece sporumu yaptım. Şimdi uyku zamanı. Bisikletimle dolaşırken dinleyicilerimle iç içe oluyorum. Bazen durup onlarla bir çay içiyorum. Balık tutanlarla özellikle sohbet ediyorum” dedi. Şarkıcı, durumu olmayan hayranlarının da yanına gelip yardım istediğini söyledi:

“Cebimde ne varsa veriyorum. Zaten yıllardır bu böyle.”

Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür’ün kendisi hakkında “Eski sevgiliden dost olmaz demişlerdi bu söylediklerinin Serdar ile hiçbir alakası yok. Serdar çok başka bir insan” demesi hakkında ise şu açıklamayı yaptı: “Seçil benim ebedi arkadaşım. İlişki olmadı işte... Nasip değilmiş yoksa ilişkimiz çok güzeldi. Keşke yürüseydi ama olmadı. Bir daha Seçil’le olur mu? İşte olay burada, kendini durduramaz insan.” 

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle