Serdar Ortaç: Seçil ebedi dostum

Ortaç “Gece sporumu yaptım. Şimdi uyku zamanı. Bisikletimle dolaşırken dinleyicilerimle iç içe oluyorum. Bazen durup onlarla bir çay içiyorum. Balık tutanlarla özellikle sohbet ediyorum” dedi. Şarkıcı, durumu olmayan hayranlarının da yanına gelip yardım istediğini söyledi:



“Cebimde ne varsa veriyorum. Zaten yıllardır bu böyle.”



Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür’ün kendisi hakkında “Eski sevgiliden dost olmaz demişlerdi bu söylediklerinin Serdar ile hiçbir alakası yok. Serdar çok başka bir insan” demesi hakkında ise şu açıklamayı yaptı: “Seçil benim ebedi arkadaşım. İlişki olmadı işte... Nasip değilmiş yoksa ilişkimiz çok güzeldi. Keşke yürüseydi ama olmadı. Bir daha Seçil’le olur mu? İşte olay burada, kendini durduramaz insan.”