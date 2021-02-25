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Haber Giriş: 25.02.2021 - 09:37 | Son Güncelleme:

Serdar Ortaç: Oyunculuğa devam

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Serdar Ortaç: Oyunculuğa devam
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Serdar Ortaç önceki gün sevgilisi Seçil Gür’le Tarabya-Bebek hattında bisiklet turu yaptı.

Dinlenmek için Yeniköy’de mola veren ikili, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde bir dizide konuk oyuncu olarak rol alan Serdar Ortaç, “Oyunculuk benim için farklı bir deneyim oldu” dedi.

Ünlü popçu, müziği bırakıp oyunculuk yapacağı haberlerine de yanıt verdi: “Müziği hayatta bırakmam ama oyunculuk yapacağım. Teklifler var, uygun gördüğüm bir projede rol alacağım.”

Serdar Ortaç: Oyunculuğa devam

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde Menajerimi Ara dizisinde rol almıştı. Ortaç'ın performansı sosyal medyada çok konuşulmuştu...

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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