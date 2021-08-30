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Haber Giriş: 30.08.2021 - 08:25 | Son Güncelleme:

Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı

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Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'dan üzen haber geldi. Ortaç, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evde tedaviye alındı. Şarkıcıya sanatçı dostlarından destek mesajları geldi.

Şarkıcı Serdar Ortaç'tan üzen haber geldi. Ortaç'ın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse karşı geçtiğimiz aylarda aşı olan Serdar Ortaç'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı

Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Ortaç'a sanatçı dostlarından 'geçmiş olsun' mesajları geldi.

"ŞİFA OLSUN, BİSMİLLAH"

Geçtiğimiz aylarda aşı olan Ortaç, "Geldik devlet hastanemize aşımızı olacağız... Birinci doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah" ifadelerini kullanmıştı.

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