"Serdar Ortaç kalp krizi geçirip öldü" haberleri sosyal medyada gündem olmuştu... Açıklama geldi

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Sosyal medyada “Sanat camiasının acı günü. Serdar Ortaç kalp krizi geçirerek vefat etti.” notuyla paylaşılan fotoğraf soru işaretlerine neden olmuştu. Serdar Ortaç'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Söz konusu fotoğraf “YANLIŞ HABERDİR.” Notuyla paylaşılarak iddialar yalanlandı.

COVİD-19'A YAKALANMIŞTI

Serdar Ortaç geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmıştı. İki doz aşısını da olan ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmıştı.



Ortaç, "Covid'de 5'inci gün. İki tane aşım var. Aşım olmasaydı bence daha kötü geçerdi. Çünkü ciğerlerime kadar inmişti. Konuşurken hırıldıyordum. Nefes almak da zor. Dikkati elden bırakmazsak iyi olur. Bütün hastalara geçmiş olsun." demişti.