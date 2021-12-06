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Serdar Ortaç: Chloe evime haciz koydurdu

#Serdar Ortaç#Chloe Loughnan#Nafaka Davası
Serdar Ortaç: Chloe evime haciz koydurdu
Sayit DURMAZ

Serdar Ortaç, nafaka yüzünden davalık olduğu eski eşi Chloe Loughnan’a kırgın olduğunu söyledi: “Evime haciz koydurdu, daha ne diyeyim!”

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DİYALOĞUMUZ YOK

Yeni Gazino’daki sahnesi öncesi basına konuşan Serdar Ortaç, boşandıktan sonra ülkesine dönen Chloe Loughnan’ın İstanbul ziyareti hakkındaki sorular üzerine şöyle dedi:

“Basından takip ediyorum. Geldi ama hiç görüşmedik. Eve gelmedi. Diyaloğumuz yok. Evime haciz koydurdu, daha ne diyeyim? Ama o konuda az bir yolumuz kaldı. Kapatıyoruz inşallah.”

SERDAR KİM Kİ?

Ortaç, sosyal medyadaki “Borçları silindi” dedikodusuna da yanıt verdi:

“Kim kimin borcunu siliyor bu devirde? Evim vardı, ipotek ettirdim. Ahmet’e, Mehmet’e ne muamele yapılıyorsa bana da o yapıldı. 45 milyonluk eve ipotek koydular. Serdar kim ki borcu affedilsin?”

Serdar Ortaç: Chloe evime haciz koydurdu

Serdar Ortaç önceki gece Yeni Gazino’da sahneye çıktı. Ünlü popçuya sahnede vokalisti Nihan Çilesiz eşlik etti.

Paraya doydum

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Serdar Ortaç, tüm gelirinin borçlarına gittiğini söyledi: “Ben sadece pandemide insanlardan anlayış bekledim. Bende kimsenin parası kalmaz. Borçla uyumaktan çok sıkıldım. Hepsi kapansın istiyorum. Ben paraya doydum. Hepinizin hayatı boyunca göremeyeceği parayı bir günde kazandım. Artık bir kuruş istemiyorum.”

Chloe Loughnan: Sanki ben istedim

Hafta sonu Kelebek’e röportaj veren Chloe Loughnan, nafaka konusunda şunları söylemişti:

“Çok hassas bir konu. Bunu bana çok soruyorlar. Hatta bana ‘Çocuğunuz yok, niçin nafaka alıyorsunuz?’ diyorlar. Sanki ben istedim eski kocamdan. Biz anlaşmalı boşandık. Ben ondan hiçbir şey istemedim. 8 yıl onunla kaldım ve çok şey paylaştık. Serdar sadece kocam değildi, aynı zamanda da arkadaşımdı. Beni mağdur etmek istemedi.”

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