Serdar Ortaç: Chloe evime haciz koydurdu

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DİYALOĞUMUZ YOK



Yeni Gazino’daki sahnesi öncesi basına konuşan Serdar Ortaç, boşandıktan sonra ülkesine dönen Chloe Loughnan’ın İstanbul ziyareti hakkındaki sorular üzerine şöyle dedi:

“Basından takip ediyorum. Geldi ama hiç görüşmedik. Eve gelmedi. Diyaloğumuz yok. Evime haciz koydurdu, daha ne diyeyim? Ama o konuda az bir yolumuz kaldı. Kapatıyoruz inşallah.”

SERDAR KİM Kİ?



Ortaç, sosyal medyadaki “Borçları silindi” dedikodusuna da yanıt verdi:

“Kim kimin borcunu siliyor bu devirde? Evim vardı, ipotek ettirdim. Ahmet’e, Mehmet’e ne muamele yapılıyorsa bana da o yapıldı. 45 milyonluk eve ipotek koydular. Serdar kim ki borcu affedilsin?”

Paraya doydum

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Serdar Ortaç, tüm gelirinin borçlarına gittiğini söyledi: “Ben sadece pandemide insanlardan anlayış bekledim. Bende kimsenin parası kalmaz. Borçla uyumaktan çok sıkıldım. Hepsi kapansın istiyorum. Ben paraya doydum. Hepinizin hayatı boyunca göremeyeceği parayı bir günde kazandım. Artık bir kuruş istemiyorum.”

Chloe Loughnan: Sanki ben istedim

Hafta sonu Kelebek’e röportaj veren Chloe Loughnan, nafaka konusunda şunları söylemişti:

“Çok hassas bir konu. Bunu bana çok soruyorlar. Hatta bana ‘Çocuğunuz yok, niçin nafaka alıyorsunuz?’ diyorlar. Sanki ben istedim eski kocamdan. Biz anlaşmalı boşandık. Ben ondan hiçbir şey istemedim. 8 yıl onunla kaldım ve çok şey paylaştık. Serdar sadece kocam değildi, aynı zamanda da arkadaşımdı. Beni mağdur etmek istemedi.”