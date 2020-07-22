Serdar Ortaç: Aslında güzel günlerim de çok oldu ama ben mahvettim

Serdar Ortaç önceki gün Bebek’te objektife takıldı. 19 Ağustos’ta Bebek Chilai isimli mekanda konser vereceğini belirten şarkıcı, “Konser vermeyi planladığımız günü ilan etmemizle, biletlerin tükenmesi bir oldu. Çok mutluyum. Güzel bir şekilde gerçekleşirse, buradaki konserlerin devamı gelecek” dedi. Ortaç’a verdiği bir röportajda “En mutlu olduğum zamanda bile mutsuz olurdum” açıklaması hatırlatılınca “Ne yapayım baba neyse o. Mutsuzum da, isyankârım da, benim yapım bu. ‘Mutsuzum’ diye bir şarkım da var hatta. Varın oradan yola çıkın artık. Aslında güzel günlerim de çok oldu ama ben mahvettim” dedi. Aşka kalbini kapatmadığını da belirten Ortaç, “Âşık olursam, seversem bırakmam” diye konuştu. Şarkıcı muhabirlerle sohbetin ardından bisikletine binerek evinin yolunu tuttu.