Serdar Ortaç: 15 milyon borç ödedim

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YAZ, SERDAR ŞARKISIYLA GELİR



Her yazı yeni bir şarkıyla karşılayan ünlü popçu Serdar Ortaç geleneği bu yıl bozdu. Sinan Akçıl da geçtiğimiz günlerde bu duruma dikkat çekerek “Serdar şarkı yapınca yaz gelirdi. O bu yıl yapmadığı için ben yaptım” dedi.

Şef Gürkan Topçu’nun Yeniköy’de hizmete giren restoranının açılışına katılan Ortaç konuyla ilgili soruları yanıtladı.

İNŞALLAH BU DEFA PARAYI TUTARIM



Borçlarını kapatabilmek için çok çalıştığını söyleyen Serdar Ortaç, “Maalesef bu yıl şarkı yapamadım, çünkü borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırladım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah bu defa parayı tutarım” dedi.

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Ünlü popçu stüdyo çalışmalarına yeni başladığını söyledi: “Aslında bu akşam stüdyoya gidip yeni şarkımı okuyacaktım. Ancak burada o kadar çok yedim ki okumaları iptal ettim.”

AÇILIŞ SÜRPRİZİ KOBE ET

Gürkan Topçu’nun Yeniköy’deki yeni restoranının açılışına Orhan Gencebay, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Wilma Elles, Şafak Sezer ve Topçu’nun nişanlısı oyuncu Fatma Toptaş da katıldı. Gürkan Şef misafirlerine Japonya’nın dünyaca ünlü eti ‘Kobe eti’nden ikram etti. Kilosu 32 bin lira olan özel sipariş etin tadına bakanlar, çok beğendiklerini belirtti.

Nişanlısından destek





Gürkan Topçu’nun nişanlısı Fatma Toptaş, “Gürkan tüm enerjisini ve birikimini buraya aktardı. Buranın müdavimi olacağım” diye konuştu.

Biz onu yiyemeyiz

Yeniköy’de ikamet eden Mehmet Ali Erbil, “Yeniköylü olarak Gürkan’ın burada dükkan açması beni çok mutlu etti” dedi. Ünlü şovmen, Kobe etinin tadına bakıp bakmadığı sorusuna ise esprili bir yanıt verdi: “Aman arkadaşlar, biz onu yiyemeyiz!”

'Yazmıştım ama yememiştim'

Şafak Sezer, “Kolpaçino’nun bir bölümünde Kobe etiyle ilgili bir sahne yazıp oynamıştım ama hiç yememiştim. Bugün ilk kez tadacağım” dedi.

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'Konser vermeyi düşünmüyorum'





“Ben eti çok severim. Pişirmeyi bilmem ama iyi bir yiyiciyim, iyi lezzetten anlarım” diyen Orhan Gencebay, yaz ayları için single hazırlığında olduğunu da açıkladı. Sanat hayatı boyunca hiç konser vermeyen sanatçı, sorular üzerine “Bu geleneğim devam edecek, konser vermeyi düşünmüyorum” dedi.