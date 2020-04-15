Serdar Ortaç: 120 bin TL kredi ödüyorum

Ortaç, bu süreçte yaşadığı ekonomik zorlukları anlattı: “Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum.” Ünlü şarkıcı eskisi gibi kira gelirinin de olmadığını söyledi: “Eskisi gibi kira gelirim yok. Bir lira para biriktirmedim. Telif gelirse geçiniyoruz.”