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Haber Giriş: 15.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Serdar Ortaç: 120 bin TL kredi ödüyorum

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Serdar Ortaç: 120 bin TL kredi ödüyorum
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Serdar Ortaç, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınla takipçileriyle sohbet etti.

Ortaç, bu süreçte yaşadığı ekonomik zorlukları anlattı: “Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum.” Ünlü şarkıcı eskisi gibi kira gelirinin de olmadığını söyledi: “Eskisi gibi kira gelirim yok. Bir lira para biriktirmedim. Telif gelirse geçiniyoruz.”

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