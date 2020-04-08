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Haber Giriş: 08.04.2020 - 12:15,Son Güncelleme:/

Sercan Yıldırım'dan itiraf gibi sözler: Nisa'ya kıyamıyorum

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Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında sürpriz aşk iddiası gündeme geldi. Ünlüler takımında yarışan Sercan'ın gönüllüler takımında yarışan Nisa'dan hoşlandığı iddia edildi.

'SIRRIMI VERDİN' DEYİP BARIŞ İLE KAVGA ETTİ

 Survivor 2020'de geçtiğimiz hafta Sercan ve Barış birbirine girmişti. Oyun sırasında bir hayli gerilen ikili arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşmişti.

Sercan kavganın nedenini, ‘Barış'a daha önce bir sırrımı verdim. Barış bunu ada değiştirdiği zaman karşı tarafa söyledi’ sözleriyle açıklamıştı.

İddiaya göre Sercan’ın büyük sırrı Nisa'dan hoşlanmasıydı... Sosyal medyada da bu olay büyük bir yankı uyandırırken Sercan'ın bardağındaki detay aşkı ele verdi. Sercan adada kullandığı bardağa S ve N harfini kazıdı.

Sercan Yıldırımdan itiraf gibi sözler: Nisaya kıyamıyorum
‘NİSA’YA KIYAMIYORUM, O YESİN’

Bugün yayınlanan fragman dikkat çeken anlara sahne oldu. Açık arttırma oyunundan sonra yarışmacılar, kazandıkları paralar ile sevdikleri yemekleri almaya çalışırken Sercan’ın Nisa’ya taptığı jest dikkatlerden kaçmadı.

Nisa’nın teklifinden sonra kendi teklifini geri çeken Sercan,'Nisa'ya kıyamıyorum o yesin' dedi. Takım arkadaşlarının da açık artırmaya girmesini engelledi. Sercan’ın bu hareketi ikili arasında aşk mı var sorusunu akıllara getirdi.

Sercan Yıldırımdan itiraf gibi sözler: Nisaya kıyamıyorum

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