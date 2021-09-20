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Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yöneli ailesinden istediSercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel'i ailesinden istedi!#Sercan Yıldırım
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Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel'i ailesinden istedi!

#Sercan Yıldırım#Nihan Yönel#Survivor
Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yöneli ailesinden istedi

Survivor 2020'de yarışan futbolcu Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel'i ailesinden istedi! Çift mutlu günlerinden görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

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Eski futbolcu Sercan Yıldırım ve Nihan Yönel evlilik yolunda ilk adımı attı. Daha önce sabaha karşı 05.17'de sevgilisine evlenme teklifi eden Sercan Yıldırım bu kez ailesiyle kız istemeye gitti.

Örf ve adetlere göre gerçekleşen törende Yıldırım müstakbel eşinin ellerinden acı kahve içti. Bir hayli heyecanlı olan çift bu özel geceden görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönele evlilik teklifinde bulundu

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SURVİVOR’A GİDECEK Mİ?

Survivor 2020’de yarışan ve performansıyla adından söz ettiren Sercan Yıldırım, yeşil sahalara veda etmişti. Şirket kurup kendi işlerini yapan Yıldırım, ‘survivor’a gidecek misiniz?’ sorusuna ‘kadroda olacağım’ cevabını vermişti.

Eski futbolcu Survivor’da yarıştığı dönemde hırsıyla dikkat çekmişti.

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#Sercan Yıldırım#Nihan Yönel#Survivor