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Seray Sever’in babası Tamer Sever hayatını kaybetti... "Torunlarını görebilmesi için dua ediyorum" demişti

#Seray Sever#Tamer Sever#Koronavirüs
Seray Sever’in babası Tamer Sever hayatını kaybetti... Torunlarını görebilmesi için dua ediyorum demişti

OYUNCU ve sunucu Seray Sever'in 74 yaşındaki babası Tamer Sever, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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 Bir süredir hastanede entübe olan Tamer Sever’in yarın Bodrum’da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Seray Sever’in babası Tamer Sever hayatını kaybetti... Torunlarını görebilmesi için dua ediyorum demişti

 Allah'ım canım babamı bize ve torunlarına bağışla...

Seray Sever, doğum gününde babası için dua istemişti:

 "Bugün 27 Şubat… Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için."

"Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında. İstanbul’da ev istirahatinde olduğum için ve mevcut durumlardan dolayı ev halimizle pastamızı kestik."

Seray Sever’in babası Tamer Sever hayatını kaybetti... Torunlarını görebilmesi için dua ediyorum demişti


 

 

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#Seray Sever#Tamer Sever#Koronavirüs

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