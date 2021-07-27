Seray Öztürk kimdir? Avukat Seray Öztürk'ün biyografisi

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Seray Öztürk, şeref öğrencisi olarak eğitimini tamamladı. Seray Öztürk'ün İstanbul Nişantaşı'nda avukatlık yaptığı bilinmektedir. Seray Öztürk, ifşa haberleriyle gündeme geldi. Yılmaz Kunt'un avukat Seray Öztürk'e attığı mesajlar ifşa oldu. Kendisine yazan Kunt'la tüm mesajlarını Instagram'dan hesabından paylaşan Öztürk, "Evlilik yolundayken benimle buluşmaya çalışıyorsun" sözleriyle mesajları teker teker ifşa etti.

Yaşananların ardından Seray Öztürk cephesinden flaş bir açıklama geldi. Avukatının yaptığı açıklamada mesajların 'istem dışı' olduğ ifade edildi. İşte o açıklama:

Müvekkilimiz Av. Seray Öztürk'ün yakın çevresiyle yaptığı yazışmalarında kendi iradesi dışında ifşa edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Müvekkilimizin akıllı telefonunun veya sosyal medya mecralarının hacklenmesi nedeniyle yakın çevresiyle yaptığı yazışmaların içeriği bir hacker grubu olarak değerlendirdiğimi bir yapı tarafından yayılmaktadır. Müvekkilimizin yurda dönmesini müteakip konuyla ilgili tüm yasal yollara ivedilikle başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.'

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