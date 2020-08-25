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Haber Giriş: 25.08.2020 - 11:50 | Son Güncelleme:

Seray Kaya'nın yeni imajı!

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Seray Kaya'nın yeni imajı!
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Kadın dizisinde Şirin karakteriyle dikkat çeken Seray Kaya, dizinin final yapmasının ardından saçlarını kestirerek hayranlarını şaşırtmıştı. Kaya yine imaj değişikliğine gitti.

Son olarak Kadın dizisinde Şirin karakterini canlandıran oyuncu Seray Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle kıvırcık saçlarıyla tanınan Kaya, yaptığı imaj değişiklikleriyle hayranlarını şaşırtıyor.

Bir kısa bir uzun saç kullanarak imajına karar veremeyen Seray Kaya, yine şaşırtan bir karar aldı.

Kaya, saçlarını yeniden kısalttı ve "Selam kısa saç" diyerek hayranlarına duyurdu. Güzel oyuncunun takipçileri bu paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni yağdırdı.

Seray Kayanın yeni imajı


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