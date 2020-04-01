Serap Tibuk sokak hayvanlarını besledi

Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Tibuk, “Çıkıp gezmiyorum. Hayvanları besliyorum. Sokakta kimse yok, aç kalıyorlar. Onları beslemek için çıktım” diye konuştu. Yiyecek verdikten sonra sokak köpeğini sevmek isteyen Tibuk, köpeğin elini ısırmak için hamle yapması üzerine korku dolu anlar yaşadı. Tibuk, “Önünden yemeğinin alınacağını zannetti herhalde, saldırdı” dedi.





