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Haber Giriş: 01.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Serap Tibuk sokak hayvanlarını besledi

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Serap Tibuk sokak hayvanlarını besledi
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Cemiyet hayatının ünlü simalarından Serap Tibuk önceki gün Bebek’teydi.

Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Tibuk, “Çıkıp gezmiyorum. Hayvanları besliyorum. Sokakta kimse yok, aç kalıyorlar. Onları beslemek için çıktım” diye konuştu. Yiyecek verdikten sonra sokak köpeğini sevmek isteyen Tibuk, köpeğin elini ısırmak için hamle yapması üzerine korku dolu anlar yaşadı. Tibuk, “Önünden yemeğinin alınacağını zannetti herhalde, saldırdı” dedi.

Serap Tibuk sokak hayvanlarını besledi


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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