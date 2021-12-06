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Seran Göçer ikinci kez mahkemeye başvurdu! Oyuncu Kaan Girgin hapis cezası aldı

#Kaan Girgin#Seran Göçer#Özlem Yazıcıoğlu
Seran Göçer ikinci kez mahkemeye başvurdu Oyuncu Kaan Girgin hapis cezası aldı
Özge Eğrikar

Oyuncu Kaan Girgin, eski eşi Dr. Seran Göçer’den olan kızının birikmiş nafaka borcunu ödemediği iddiasıyla nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay tazyik hapsine çarptırıldı.

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Seran Göçer, üç yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı eski eşine, doğumundan bu yana şahsi bir ilişki kurmadığı kızının kendi soyadını kullanması için dava açmıştı.

Mahkeme, Seran Göçer’in açtığı davayı kabul ederek, kızının soyadının değiştirilerek ‘Göçer’i kullanmasına karar vermişti.

Seran Göçer, çocuğuna mahkemece hükmedilen nafakayı ödemediği iddiasıyla Kaan Girgin ile ikinci kez mahkemelik oldu.

Avukatı Özlem Yazıcıoğlu aracılığıyla İstanbul İcra Ceza Mahkemesi’ne dava açan Göçer’in dilekçesinde, “İcra ilamında yazılan ödeme koşullarına uymayan Kaan Girgin, 166 bin lira nafaka borcunun 60 bin lirası hariç icra müdürlüğüne bir ödeme yapmamıştır. Mahkeme kararını yerine getirmeyen Girgin’in tazyik hapsine çarptırılmasını talep ediyoruz” denildi.

Davanın son duruşmasında mahkeme, Kaan Girgin’in nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verdi.

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Seran Göçer ve Kaan Girgin, 3 yıl evli kaldıktan sonra 2008’de boşanmıştı.

Seran Göçer ikinci kez mahkemeye başvurdu Oyuncu Kaan Girgin hapis cezası aldı

 

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#Kaan Girgin#Seran Göçer#Özlem Yazıcıoğlu

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