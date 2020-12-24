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Haber Giriş: 24.12.2020 - 07:06 | Son Güncelleme:

Seran Göçer eşi eski Kaan Girgin’e soyadı davası açtı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Seran Göçer eşi eski Kaan Girgin’e soyadı davası açtı
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Doktor Seran Göçer, 12 yıl önce boşandığı oyuncu Kaan Girgin’den olan kızı S.G.’nin (12) kendi soyadı ‘Göçer’i kullanması için dava açtı.

Kızının, babası Girgin’i hayatı boyunca bir ya da iki kez gördüğünü iddia eden Göçer’in dava dilekçesinde şöyle denildi:

“Küçük kız, annesiyle olan soyadı farklılığı yüzünden okul ve sosyal hayatında büyük sıkıntı yaşamaktadır. Kaan Girgin, çocuk için mahkemece hükmedilen nafakayı dahi ödememekte, çocuğuna karşı sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Aradaki sevgi ve saygı bağı ortadan kalkmıştır. Bu sebeple soyadının değiştirilip annesinin soyadını kullanmasını istiyoruz.”

Dava dilekçisinde ayrıca çocuğun soyadını seçme hakkının velayet hakkı kapsamında yer aldığı belirtildi.

Seran Göçer eşi eski Kaan Girgin’e soyadı davası açtı

Seran Göçer ve Kaan Girgin, 3 yıl evli kaldıktan sonra 2008’de boşanmıştı.
Seran Göçer eşi eski Kaan Girgin’e soyadı davası açtı

Kaan Girgin

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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