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Haber Giriş: 25.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Seni tenhada kıstırırım" Semiha Yankı hakkında şaşırtan iddia

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
‘Seni tenhada kıstırırım" Semiha Yankı hakkında şaşırtan iddia

ŞARKICI Anıl Petek, sanatçı Semiha Yankı tarafından şiddete uğrağını iddia etti. Darp raporu aldığını belirten Petek, savcılığa giderek şikâyetçi olduğunu söyledi.

Petek, yaşadıklarını sosyal medya hesabında yaptığı yayında anlattı: “Semiha Yankı’yı 10 yıldır tanıyorum. Kostümlerini ara ara ben dikiyordum. Uzun zamandır görüşmek istemiyordum. Bana, sosyal medyadan küfürler yazdı. Dün sokakta kendi halimle yürüyordum, yanımdan arabayla geçerken ‘Seni tenhada kıstırırım. Sen kimsin?’ diyerek hakaret etti. Yanına gittiğimde gözüme yumruk attı. Arabanın içinde geri yatarak bana tekme attı. Ben de kendimi savunmak için saçını çektim, tişörtünü yırttım ve geriye doğru çekildi.” Darp raporu alarak Yankı’dan şikâyetçi olduğunu ifade eden Petek, geri adım atmayacağını söyledi.

‘Seni tenhada kıstırırım Semiha Yankı hakkında şaşırtan iddia

NE SÖYLERSE SÖYLESİN!
Semiha Yankı ise konu hakkında konuşmak istemediğini ifade etti: “Konu ile ilgili yorum yapmayacağım. Karşı taraf ne söylerse söylesin.” 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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