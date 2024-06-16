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Onlar da bu özel günü böyle kutladı... Seni seviyoruz baba.... G. C. L!

Güncelleme Tarihi:

#Kate Middleton#Prens William#Babalar Günü
Onlar da bu özel günü böyle kutladı... Seni seviyoruz baba.... G. C. L
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 16:14

Bütün dünya bugün Babalar Günü'nü kutluyor... Bu özel günle ilgili bir sürpriz de son günlerde çok konuşulan İngiliz kraliyet ailesinden geldi.

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Dün, Trooping The Colour adlı geleneksel etkinlikte gövde gösterisi yapan aile bu kez de sosyal medya üzerinden Babalar Günü için bir adım attı.

Tahtın ilk sıradaki veliahtı Galler Prensi William ile eşi Galler Prensesi Kate Middleton'ın resmi Instagram sayfasından bu özel gün için bir fotoğraf yayınlandı.

Söz konusu karede William üç çocuğuyla birlikte görülüyor. Sağ yanında oğulları Louis ve George, sol yanında ise tek kızı Charlotte yer alıyor.

Onlar da bu özel günü böyle kutladı... Seni seviyoruz baba.... G. C. L

FOTOĞRAFI KATE ÇEKTİ
Babalar Günü pozunda William ve çocukları yüzlerini kameraya dönmek yerine önlerinde uzanan kumsala dikmişler bakışlarını.

Paylaşımda "Seni seviyoruz baba... G, C. L... Babalar Günü'n kutlu olsun" mesajı da yer alıyor.

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Fotoğrafı çeken ise amatör bir fotoğrafçı olarak bilinen Kate Middleton'ın ta kendisi.

Galler çiftinin bu Babalar Günü paylaşımına sosyal medya takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni de geldi.

Onlar da bu özel günü böyle kutladı... Seni seviyoruz baba.... G. C. L

KENDİ BABASINI DA UNUTMADI: Bu arada Prens William, kendi babasının bu özel gününü de unutmadı. Yine kendilerine ait sosyal medya sayfasından babası Charles ile yıllar önce çekilen bir pozunu yayınlayıp "Babalar Günü'n kutlu olsun baba" notunu düştü.

ÖNEMLİ GÜNLERDE OBJEKTİFİN ARKASINA GEÇİYOR 
Bu arada William ile çocuklarının bu pozu Kate Middleton'ın ailenin önemli günleri için çektiği tek poz değil. Fotoğraf çekme konusunda meraklı olduğu bilinen Kate özellikle de çocuklarıyla ilgili yıl dönümlerinde objektifin ardına geçip o anları ölümsüzleştiriyor.

Onlar da bu özel günü böyle kutladı... Seni seviyoruz baba.... G. C. L

Galler çiftinin tek kızı Charlotte'un 9'uncu doğum günü pozunu annesi Kate çekti.

Onlar da bu özel günü böyle kutladı... Seni seviyoruz baba.... G. C. L

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Bu yıl 6 yaşına giren Prens Louis'nin doğum günü pozunda da annesinin imzası var.

Onlar da bu özel günü böyle kutladı... Seni seviyoruz baba.... G. C. L

Kate, daha önce de kızı Charlotte'un doğum günü pozlarını çekiyordu.

Onlar da bu özel günü böyle kutladı... Seni seviyoruz baba.... G. C. L

Middleton imzalı bir doğum günü pozu daha.

Onlar da bu özel günü böyle kutladı... Seni seviyoruz baba.... G. C. L

Prens Louis'nin iki yıl önceki doğum günü pozunu da annesi çekti.

Onlar da bu özel günü böyle kutladı... Seni seviyoruz baba.... G. C. L

Bu poz 2021 tarihli. George'un yeni yaşı için annesi tarafından çekildi.

Onlar da bu özel günü böyle kutladı... Seni seviyoruz baba.... G. C. L

George daha küçükken büyük dedesi Prens Philip ile at arabası gezisine çıktığı anları yine annesi Kate görüntülemişti.

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Onlar da bu özel günü böyle kutladı... Seni seviyoruz baba.... G. C. L

Kate'in çektiği bu kare de William'ın doğum gününde çiftin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Onlar da bu özel günü böyle kutladı... Seni seviyoruz baba.... G. C. L

George iki yıl önceki doğum günü için annesine poz vermişti.

Onlar da bu özel günü böyle kutladı... Seni seviyoruz baba.... G. C. L

Camilla'nın bu pozunda da Kate'in imzası var. 

Onlar da bu özel günü böyle kutladı... Seni seviyoruz baba.... G. C. L

Louis'nin ana okuluna başladığı ilk günü de annesi böyle ölümsüzleştirdi. 

Onlar da bu özel günü böyle kutladı... Seni seviyoruz baba.... G. C. L

Charles ile Louis'nin kucaklaşmasını da Kate görüntüledi.

Onlar da bu özel günü böyle kutladı... Seni seviyoruz baba.... G. C. L

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2019 yılında çiftin sosyal medya hesabından yayınlanan Babalar Günü pozunda da objektifin arkasında Kate vardı. 




 

 

 

 

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#Kate Middleton#Prens William#Babalar Günü

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