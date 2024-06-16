Onlar da bu özel günü böyle kutladı... Seni seviyoruz baba.... G. C. L!

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Dün, Trooping The Colour adlı geleneksel etkinlikte gövde gösterisi yapan aile bu kez de sosyal medya üzerinden Babalar Günü için bir adım attı.

Tahtın ilk sıradaki veliahtı Galler Prensi William ile eşi Galler Prensesi Kate Middleton'ın resmi Instagram sayfasından bu özel gün için bir fotoğraf yayınlandı.

Söz konusu karede William üç çocuğuyla birlikte görülüyor. Sağ yanında oğulları Louis ve George, sol yanında ise tek kızı Charlotte yer alıyor.

FOTOĞRAFI KATE ÇEKTİ

Babalar Günü pozunda William ve çocukları yüzlerini kameraya dönmek yerine önlerinde uzanan kumsala dikmişler bakışlarını.

Paylaşımda "Seni seviyoruz baba... G, C. L... Babalar Günü'n kutlu olsun" mesajı da yer alıyor.

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Fotoğrafı çeken ise amatör bir fotoğrafçı olarak bilinen Kate Middleton'ın ta kendisi.

Galler çiftinin bu Babalar Günü paylaşımına sosyal medya takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni de geldi.

KENDİ BABASINI DA UNUTMADI: Bu arada Prens William, kendi babasının bu özel gününü de unutmadı. Yine kendilerine ait sosyal medya sayfasından babası Charles ile yıllar önce çekilen bir pozunu yayınlayıp "Babalar Günü'n kutlu olsun baba" notunu düştü.

ÖNEMLİ GÜNLERDE OBJEKTİFİN ARKASINA GEÇİYOR

Bu arada William ile çocuklarının bu pozu Kate Middleton'ın ailenin önemli günleri için çektiği tek poz değil. Fotoğraf çekme konusunda meraklı olduğu bilinen Kate özellikle de çocuklarıyla ilgili yıl dönümlerinde objektifin ardına geçip o anları ölümsüzleştiriyor.

Galler çiftinin tek kızı Charlotte'un 9'uncu doğum günü pozunu annesi Kate çekti.

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Bu yıl 6 yaşına giren Prens Louis'nin doğum günü pozunda da annesinin imzası var.

Kate, daha önce de kızı Charlotte'un doğum günü pozlarını çekiyordu.

Middleton imzalı bir doğum günü pozu daha.

Prens Louis'nin iki yıl önceki doğum günü pozunu da annesi çekti.

Bu poz 2021 tarihli. George'un yeni yaşı için annesi tarafından çekildi.

George daha küçükken büyük dedesi Prens Philip ile at arabası gezisine çıktığı anları yine annesi Kate görüntülemişti.

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Kate'in çektiği bu kare de William'ın doğum gününde çiftin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

George iki yıl önceki doğum günü için annesine poz vermişti.

Camilla'nın bu pozunda da Kate'in imzası var.

Louis'nin ana okuluna başladığı ilk günü de annesi böyle ölümsüzleştirdi.

Charles ile Louis'nin kucaklaşmasını da Kate görüntüledi.

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2019 yılında çiftin sosyal medya hesabından yayınlanan Babalar Günü pozunda da objektifin arkasında Kate vardı.







