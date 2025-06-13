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Sonuç olarak yaşanan çifte bir ihanetti... Hem kadın hem de erkek başkalarıyla evliydi... Ama kalplerine söz geçiremediler ve eşlerini bırakıp birbirleriyle hayatı paylaşmaya başladılar.

Başlarda herkes "yuva yıkanın yuvası uzun sürmez" dese de tam da öyle olmadı durum... Onlar evlendiler, hatta erkeğin aldattığı karısından dünyaya gelen ikİ oğlunu ortaklaşa büyüttüler. Şimdi de büyük kardeşi liseden mezun ettiler.

KÜÇÜK KARDEŞİ MEZUN ETTİLER

Bu anlatılan LeeAnn Rimes ile Eddie Cibrian'ın öyküsü...

Birlikte oynadıkları bir filmin setinde tanışan ikili, 2011 yılında evlendi. İşin o kısmı biraz karışık, çünkü ortada çifte bir ihanet var. Onu da anlatacağız ama biz şimdi çiftin neden gündemde olduğunu anlatalım önce.

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Yuvaları bir ihanet üzerine kurulu olan çift, Eddie Cibrian'ın eski karısından dünyaya gelen oğlu Jake'i liseden mezun etti. Ortak çocukları olmayan ünlü çift, Cibrian'ın eski karısı Blandie Glanville ile evliliğinden dünyaya gelen iki erkek evladını onunla birlikte büyütüyorlar.

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LeeAnn Cibrian, üvey de olsa kendi çocuğu gibi baktığı Jake'in mutlu gününde çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Yanına da "Dünyanın en iyi çocuğu.. Seni seviyoruz Jake" diye seslendi.





İLİŞKİLERİ ÇİFTE İHANETLE BAŞLADI

LeAnn Rimes ve Eddie Cibrian, şimdi gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak tanınıyor. Ama onların ilişkisi 2000'lerin ilk yarısında olaylı bir şekilde başlamıştı.

Rimes ve Cibrian, 2008 yılında birlikte rol aldıkları Northern Lights adlı yapımın setinde tanıştılar. O sırada Rimes, Dean Sheremet ile Cibrian da Brandi Glanville ile evliydi.

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Ama LeAnn ve Eddie, o sette karşı karşıya geldikleri ilk anda "birbirlerine doğru aktılar" kelimenin tam anlamıyla.

Elbette ortada başkalarıyla sürdürdükleri evlilikleri olduğu için LeAnn Rimes ve Eddie Cibrian'ın ilişkisi ilk duyulduğunda bir tür skandal yarattı. Onlar başlarda aralarındaki ilişkiyi yalanlasalar da sonradan kabul ettiler.

'ŞU ANDA İKİMİZ DE ÇOK MUTLUYUZ'

Sette tanışmalarından bir yıl sonra eşlerinden boşanıp bu kez ilişkilerini açık açık yaşamaya başladılar. Sonunda 2011 yılının nisan ayında da "ölüm onları ayırıncaya kadar" hayatlarını birleştirdiler. Yani evlendiler.

Aslında hem ilişkilerinin hem de evliliklerinin ilk dönemlerinde başka ilişkiler üzerine yeni bir yuva kurdukları için magazin gazetelerinin eleştiri oklarını üzerlerine çektiler ve bu yüzden bazı duygusal dalgalanmalar yaşadılar. Sonradan bunları da büyük bir açık yüreklilikle itiraf ettiler zaten.

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LeAnn Rimes, ünlü TV'ci Ellen DeGeneres'in programına konuk olduğunda bu konuda şunları söylemişti: "Hepimiz, bizi farklı yollara yönelten seçimler yaparız. Sonra da bütün bunlardan bir şeyler öğreniriz ya da öğrenmeyiz."

Aynı programda Eddie Cibrian ile ilişkisine değinerek "Bizim seçimlerimiz de bizi şimdi bulunduğumuz yere getirdi. Biz evliyiz ve mutluyuz. Bence ikimiz de hayatlarımızda gerçekten mutlu noktalara geldik. Ve şu anda gerçekten de huzur içindeyim" diyerek sözlerini sürdürmüştü.

'ÖPÜŞÜRKEN FOTOĞRAFLARIMIZ ÇEKİLDİ': LeAnn Rimes ile Eddie Cibrian'ın yasak aşkının yakalanması da olay olmuştu. Hem de öpüşürken! Rimes belli ki çok aşıktı ve daha fazla beklememeye karar verdi. Kocası Sheremet'e gidip durumu kendisi anlattı. Önceleri herkesten gizlediği yasak ilişkisinin artık açığa çıkmak üzere olduğunu anlayınca kocası Dean Sheremet'e "Ben Eddie ile ilişki yaşıyorum. Ve sanırım öpüşürken çekilen fotoğraflarımız yayınlanmak üzere" diyerek gerçeği açıkladı Rimes. Çok şaşıran Dean Sheremet ise böyle bir şeyi beklemediğini belirtti.





Bu arada hatırlatalım...Cibrian'ın kendisi de bir TV yıldızı olan eski eşi Brandi Glanville'den şu anda 22 yaşında olan Mason Edward ve 18 yaşında olan Jake Austin adında bir oğlu bulunuyor. Rimes uğruna iki çocuklu yuvasını yıktı Cibrian.

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Tanıştıklarında LeAnn Rimes, Dean Sheremet ile evliydi... O da ihanetini kendisi itiraf etti ve evliliğini bitirdi.