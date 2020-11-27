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Haber Giriş: 27.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şener Şen'in fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu

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Şener Şen'in fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu
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OYUNCULUĞA adım atmadan önce Muş’un Malazgirt ilçesinin Fenek köyünde 1964-1966 yılları arasında ilkokul öğretmenliği yapan Şener Şen’in o yıllara ait fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu.

 Şen’in öğretmenlik yıllarına ait kareleri 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde en çok paylaşılan ve yorum yapılan fotoğraflar oldu. Şen, usta oyuncu babası Ali Şen’in izinden gidip oyuncu olmak için öğretmenlikten istifa edip sinemaya geçmişti.

Şener Şenin fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu


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