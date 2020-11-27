Şener Şen'in fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu

Şen’in öğretmenlik yıllarına ait kareleri 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde en çok paylaşılan ve yorum yapılan fotoğraflar oldu. Şen, usta oyuncu babası Ali Şen’in izinden gidip oyuncu olmak için öğretmenlikten istifa edip sinemaya geçmişti.





