Şener Şen'den haber var

Nazal kanül ile oksijen tedavisi gören Şen’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Solunum desteğine ihtiyaç duymayan ve normal odada kalan oyuncunun menajeri Gülden Avşaroğlu, “Hastanede tedavisi devam ediyor. Her şey normal seyrediyor” dedi. 10 gün karantina süreci devam edecek olan Şener Şen’in yanında kızı Bengü Şen kalıyor.