Son Güncelleme:
Şener Şen'den haber var
KORONAVİRÜSE yakalanan Şener Şen’in tedavisi devam ediyor. 78 yaşındaki usta oyuncu, dört gün önce COVID-19 belirtileri nedeniyle hastaneye başvurdu.
Nazal kanül ile oksijen tedavisi gören Şen’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Solunum desteğine ihtiyaç duymayan ve normal odada kalan oyuncunun menajeri Gülden Avşaroğlu, “Hastanede tedavisi devam ediyor. Her şey normal seyrediyor” dedi. 10 gün karantina süreci devam edecek olan Şener Şen’in yanında kızı Bengü Şen kalıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle