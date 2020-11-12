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Haber Giriş: 12.11.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Şener Şen'den haber var

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Şener Şen'den haber var
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KORONAVİRÜSE yakalanan Şener Şen’in tedavisi devam ediyor. 78 yaşındaki usta oyuncu, dört gün önce COVID-19 belirtileri nedeniyle hastaneye başvurdu.

Nazal kanül ile oksijen tedavisi gören Şen’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Solunum desteğine ihtiyaç duymayan ve normal odada kalan oyuncunun menajeri Gülden Avşaroğlu, “Hastanede tedavisi devam ediyor. Her şey normal seyrediyor” dedi. 10 gün karantina süreci devam edecek olan Şener Şen’in yanında kızı Bengü Şen kalıyor.

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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