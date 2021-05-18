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Umut ÜNVER 
Haber Giriş: 18.05.2021 - 07:17 | Son Güncelleme:

Şener Şen: Burası kesat Bodrum’a gidin

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Şener Şen: Burası kesat Bodrum’a gidin

Geçtiğimiz yıl koronavirüsü yenen Şener Şen yaz aylarını geçirmek için Datça’daki evine gitti. Bisikletiyle önceki gün çarşıya inen usta aktör fotoğraflarını çeken muhabirlere “Sizin burada ne işiniz var? Burası en kesat yer, Bodrum’a gidin” diye takıldı.

Geçen yıl kış aylarında koronavirüse yakalanan ve tedavisi sonrası sağlığına kavuşan Şener Şen, Datça’daki yazlığına gitti.

Usta aktör önceki gün bisikletiyle çarşıya inip mutfak alışverişi yaptı. Karşısında muhabirleri görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Şen, “Sizin burada ne işiniz var? Bende sizlik malzeme yok. Burası en kesat yer, Bodrum’a gidin” diye espri yaptı.

Şener Şen: Burası kesat Bodrum’a gidin

79 yaşındaki Şen sağlık durumunu soran muhabirlere bu kez “Görünüm şu an itibarıyla fena değil. Ama 5 dakika sonra TIR’ın altında kalabilirim” diye takıldı.

Şener Şen: Burası kesat Bodrum’a gidin

Şener Şen’in bisikleti bozulunca imdadına esnaf yetişti. Bisikletindeki problemin giderilmesinin ardından usta aktör çarşıdan ayrıldı.

Şener Şen: Burası kesat Bodrum’a gidin

 

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