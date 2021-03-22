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Haber Giriş: 22.03.2021 - 11:39 | Son Güncelleme:

Şener Şen: Adana'daki o evi almam!

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Şener Şen: Adana'daki o evi almam!

Usta oyuncu Şener Şen, asistanıyla Etiler’deydi. Şen, Adana’da doğduğu evin bakımsızlık yüzünden yıkılma tehlikesi altında olduğu iddialarına yanıt verdi.

Geçtiğimiz kasım ayında koronavirüse yakalanıp, hastanede tedavi gören Şener Şen, “İyiyim, atlattım. Bir semptomum kalmadı” dedi. Şen’in kilo da verdiği gözlendi.

Adana’da doğduğu evin bakımsızlık yüzünden yıkılma tehlikesi altında olduğu iddialarına Şen, “Doğduğum yer değil. Bir ara kirada oturduğumuz ev” diye konuştu.

Şener Şen: Adanadaki o evi almam

Sanatçı, “Çocukluk hatıralarınızın geçtiği evi almayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise, “Nereden çıktı şimdi? Yok almam” yanıtını verdi. ( Milliyet)

Türk sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen'in Adana’da 1941 yılında doğduğu iddia edilen ahşap ev, bakımsızlık ve 2015 yılında çıkan yangında hasar gördü. 100 yıldan daha eski olan ahşap ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Şener Şen: Adanadaki o evi almam

ESNAF TEDİRGİN
Kaderine terk edilen evin çatısının açıldığı, ahşap yapısında sarkmaların olduğu, duvarında ise çatlama ve yarıklar oluştuğu görüldü. Bina, yıkılma tehlikesi nedeniyle çevredeki esnafı tedirgin etmeye başladı.

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