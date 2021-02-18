MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri Şener Özbayraklı ve Şilan Makal çiftinden güzel haber! 3 aylık hamile...
GeriMagazin Şener Özbayraklı ve Şilan Makal çiftinden güzel haber! 3 aylık hamile...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 18.02.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

Şener Özbayraklı ve Şilan Makal çiftinden güzel haber! 3 aylık hamile...

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Şener Özbayraklı ve Şilan Makal çiftinden güzel haber! 3 aylık hamile...
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz mayıs ayında pandemi tedbirleri nedeniyle aile arasında sade bir düğünle evlenen oyuncu Şilan Makal ile Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı çifti, bebek bekliyor.

3 aylık hamile olan oyuncu, müjdeli haberi alır almaz mutluluğunu eşiyle paylaştı. Nazardan çok korkan çiftin, bu çok özel bilgiyi sadece ailelerine söyledikleri ve yakın çevresine dahi duyurmadıkları öğrenildi. Çift, şimdilerdeyse bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için gün sayıyor.

Şener Özbayraklı ve Şilan Makal çiftinden güzel haber 3 aylık hamile...

Şener Özbayraklı ve Şilan Makal, Mayıs 2020'de Florya Sosyal Tesisleri’nde yapılan sade bir törenle evlendi. Nikaha koronavirüs salgını nedeniyle sadece aileler katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı nikahta çiftin şahitliğini Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptı.
Şener Özbayraklı ve Şilan Makal çiftinden güzel haber 3 aylık hamile...

 

 

False
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi