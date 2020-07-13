Son Güncelleme:
Senem Kuyucuoğlu: Geçmişe sünger çektim
Senem Kuyucuoğlu önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.
Zayıfladığı gözlenen ünlü manken, “Pandemi sürecinde herkes kilo alırken ben verdim. Yemedim, spor yaptım” dedi. Bir dönem yaşadığı skandallarla gündemden düşmeyen Kuyucuoğlu, hayatında yeni bir sayfa açtığını söyledi: “Yaşadıklarımdan, hatalarımdan ders çıkardım. Az buz bir şey atlatmadım. Geçmişe sünger çektim. Şimdi yeniden podyuma dönmeye hazırlanıyorum.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle