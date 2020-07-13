Senem Kuyucuoğlu: Geçmişe sünger çektim

Zayıfladığı gözlenen ünlü manken, “Pandemi sürecinde herkes kilo alırken ben verdim. Yemedim, spor yaptım” dedi. Bir dönem yaşadığı skandallarla gündemden düşmeyen Kuyucuoğlu, hayatında yeni bir sayfa açtığını söyledi: “Yaşadıklarımdan, hatalarımdan ders çıkardım. Az buz bir şey atlatmadım. Geçmişe sünger çektim. Şimdi yeniden podyuma dönmeye hazırlanıyorum.”





