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Haber Giriş: 13.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Senem Kuyucuoğlu: Geçmişe sünger çektim

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Senem Kuyucuoğlu: Geçmişe sünger çektim
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Senem Kuyucuoğlu önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Zayıfladığı gözlenen ünlü manken, “Pandemi sürecinde herkes kilo alırken ben verdim. Yemedim, spor yaptım” dedi. Bir dönem yaşadığı skandallarla gündemden düşmeyen Kuyucuoğlu, hayatında yeni bir sayfa açtığını söyledi: “Yaşadıklarımdan, hatalarımdan ders çıkardım. Az buz bir şey atlatmadım. Geçmişe sünger çektim. Şimdi yeniden podyuma dönmeye hazırlanıyorum.”

Senem Kuyucuoğlu: Geçmişe sünger çektim


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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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