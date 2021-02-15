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Magazin
Haber Giriş: 15.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Senden çocuk yapacağım’ Özgü Kaya'dan suç duyurusu

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
‘Senden çocuk yapacağım’ Özgü Kaya'dan suç duyurusu
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ÖZGÜ Kaya, üç farklı sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ölüm ve tecavüz tehditlerinde bulunan kimliği belirsiz Instagram kullanıcısı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

 25 yaşındaki oyuncu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede şunları söyledi: “bozkurtlar_3, bozkurtlar_5 ve bozkurtlar_7 adlı Instagram hesaplarının kullanıcısı, cinsel taciz, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndermektedir. ‘Sadece benimle kıyam edeceksin, yoksa öldürürüm’, ‘Ya benim kadınım olursun ya ölürsün’, ‘Sana evlenmek yasaktır’, ‘Senden çocuk yapacağım’, ‘Ölene kadar benim kadınım olacaksın’ şeklinde mesajlar yollamaktadır.”
‘BANA ZARAR VEREBİLİR’
“Yaptığımız araştırmada cep telefonu numarasını tespit ettik. Bu kişinin bana zarar vereceğinden endişe duymaktayım. Şüphelinin tespit edilerek, uzaklaştırma kararı alınmasını ve cezalandırılmasını istiyorum” diyen Kaya’nın şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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