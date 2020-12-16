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Şenay Gürler ve sevgilisi Semih Saygıner, Afrika tatilinde
Oyuncu Şenay Gürler ve Dünya Bilardo Şampiyonu sevgilisi Semih Saygıner, Güney Afrika’da tatil yapıyor. Safariye çıkan ünlü çift, çektikleri kareleri sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştı.
Uzun süredir birlikte olan Şenay Gürler ve Semih Saygıner Güney Afrika’ya gitti. Kapama Buffalo Camp’ta arkadaşlarıyla tatil yapan ünlü çift önceki gün safariye çıktı.
Zürafa, kaplan, fil gibi vahşi havyanları doğal ortamlarında gören Gürler ve Saygıner safaride çektikleri kareleri Instagram hesaplarına da yükledi.
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