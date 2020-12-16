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Haber Giriş: 16.12.2020 - 11:07 | Son Güncelleme:

Şenay Gürler ve sevgilisi Semih Saygıner, Afrika tatilinde

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Şenay Gürler ve sevgilisi Semih Saygıner, Afrika tatilinde
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Oyuncu Şenay Gürler ve Dünya Bilardo Şampiyonu sevgilisi Semih Saygıner, Güney Afrika’da tatil yapıyor. Safariye çıkan ünlü çift, çektikleri kareleri sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştı.

Uzun süredir birlikte olan Şenay Gürler ve Semih Saygıner Güney Afrika’ya gitti. Kapama Buffalo Camp’ta arkadaşlarıyla tatil yapan ünlü çift önceki gün safariye çıktı.

Şenay Gürler ve sevgilisi Semih Saygıner, Afrika tatilinde

Zürafa, kaplan, fil gibi vahşi havyanları doğal ortamlarında gören Gürler ve Saygıner safaride çektikleri kareleri Instagram hesaplarına da yükledi.
Şenay Gürler ve sevgilisi Semih Saygıner, Afrika tatilinde


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