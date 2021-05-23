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Haber Giriş: 23.05.2021 - 08:38 | Son Güncelleme:

Senaryomu kullandılar

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Senaryomu kullandılar

Yönetmen ve senarist Halil Özer, Fox TV’de yayınlanan “O Hayat Benim” dizisinin özgün hikaye ve ilk 3 bölüm senaryosunun kendisine ait olduğunu iddia ederek yapımcı şirket ve televizyona 20 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Özer’in avukatı İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçesinde şu iddialarda bulundu: “Müvekkilim Pastel Film’e ‘Kış Güneşi’nin senaryosunu göndermiş ancak olumsuz dönüş almıştır. Sonrasında senaryo izinsiz kullanılmıştır.”

Senaryomu kullandılar

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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