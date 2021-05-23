Senaryomu kullandılar

Özer’in avukatı İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçesinde şu iddialarda bulundu: “Müvekkilim Pastel Film’e ‘Kış Güneşi’nin senaryosunu göndermiş ancak olumsuz dönüş almıştır. Sonrasında senaryo izinsiz kullanılmıştır.”

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