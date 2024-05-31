Senaryo gerçek oldu... Dizi aşıkları gelinin baba evinde hayatlarını birleştirdi

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Hem ülkemizde hem de dünyada bu şekilde tanışıp evlenen çiftlerin sayısı hiç de az değil üstelik. Bu çiftlere yeni bir halka daha eklendi.

Çok konuşulan bir dizide iki sevgiliyi canlandıran iki oyuncu gerçek hayatta da birbirlerine aşık oldu. Sonunda da sabahın ilk ışıklarına kadar süren bir törenle evlendi.

GELİNİN BABASININ EVİNDE EVLENDİLER

Önceki gün aşklarını evlilikle taçlandıran bu iki ünlü oyuncu, son bir yıldır çok konuşulan Yellowstone adlı dizide iki sevgiliyi oynayan Hassie Harrison ile Ryan Bingham.

İki dizi aşığı, Teksas'ta düzenlenen bir törenle evlendi.

Dizide Walker ile Laramie adlı karakterleri canlandıran 34 yaşındaki Harrison ile 43 yaşındaki Bingham, Dallas, Teksas'ta güzel yıldızın aile evinde düzenlenen bir törenle evlendi.

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Düğüne dair en ilginç ayrıntı ise western türünde bir yapım olan Yellowstone'un atmosferinin yaratılması oldu.

KOVBOY ÇİZMELERİNİ EKSİK ETMEDİLER

Yani Hassie Harrison ile Ryan Bingham, kovboylar gibi evlendi. Ama sadece bu kadar değil, mutlu çift, konuklarından da o dönemi yansıtacak şekilde giyinmelerini istedi.

Gelin Hassie, tören boyunca iki farklı kıyafet giydi. Biri askısız, üzeri pırıltılı işlemelerle süslü klasik bir gelinlikti. Nikah kıyılırken giydiği bu gelinliği ise gecenin geri kalanında değiştirdi.

Bu kez ince askılı, yine üzeri pırıltılı işlemelerle süslü, püsküllü ve mini etekli başka bir elbise giydi.

Gelin de damat da düğünün ana temasına uygun olarak kovboy çizmelerini ve şapkasını da eksik etmedi.

SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR AŞKLARINI KUTLADILAR

Düğünün ilerleyen saatlerinde bir ara damat Ryan Bingham, çiçeği burnunda karısı Hassie Harrison'ın önünde diz çöküp onun elini öptü. Hem gelin ve damat hem de konuklar sabahın ilk ışıklarına kadar bu aşkın evlilikle taçlanmasını kutladı.

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Hassie Harrison ile Ryan Bingham, ilişkilerini ilk olarak geçtiğimiz yılın ilkbaharında kamuoyuna duyurdular. Sonra da iş düğüne kadar uzandı.

Gelin Hassie Harrison, Vogue dergisine verdiği röportajda düğün hazırlıklarından söz etti.

"Başından beri Ryan da ben de sadece bir dizi etkinliğin yer alacağı değil aynı zamanda duyguların, rahatlığın, samimiyetin, en sevdiğimiz insanlarla birlikte merkeze alındığı bir gün olmasını istedik" dedi.

DAMADIN ESKİ EVLİLİĞİNDEN DÜNYAYA GELEN ÇOCUKLARI DA ORADAYDI

Törende mutlu çiftin aile ve yakınlarının yanı sıra Ryan Harris'in eski eşi Anna Axster'dan dünyaya gelen üç çocuğu da yer aldı. Hatta Harris'in 13 yaşındaki kızı düğün gecesinde babası ve onun yeni karısı için bir de piyano resitali verdi.

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Yeni evli çift, hayatlarındaki yeni sayfayı Los Angeles'taki Topanga Canyon'da satın aldıkları 5 milyon dolar değerindeki evlerinde açacaklar.