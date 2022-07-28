Senaryo gerçek oldu

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MUHİTTİN SICAĞA DAYANAMADI

Doğukan Manço, “Ben Adam Olmam” klibinin kamera arkası görüntülerini YouTube kanalında yayınladı.

Doğukan Manço, klibinde merhum oyuncu Rasim Öztekin’in eski arabası olan, ‘Muhittin’ adını verdiği klasik otomobili de kullandı. Senaryo gereği bozulan araç, sıcak havada yapılan çekimler sırasında gerçekten arızalandı ve su akıtmaya başladı. Manço, çekimlerde kullandığı yangın söndürme tüpünü de yüzüne doğru tutunca zorlu anlar yaşadı.

3'ÜNCÜ YIL

Oyuncu Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak, ilişkilerinin 3’üncü yıldönümünü kutladı.

Çift, fotoğraflarını kalp emoji’leri eşliğinde paylaştı.

BALKON KEYFİ

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İbrahim Tatlıses, konser maratonundan sonra İzmir’deki evine döndü. Sanatçı, balkonunda çektiği kareleri sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“İzmir’de balkonumuzdayız, 15 Temmuz’dan beri bayrağımız asılı duruyor. Üç tane güzel geçen konserimizden sonra balkon keyfi yapalım dedik. Evet, selfie’mizi de çektik. Her şeyi de biliyorsun be İbo kardeş.”

YILLAR SONRA YENİDEN

Özlem Yıldız önceki gün arkadaşının doğum günü partisine katıldı.

Bodrum’da tatiline devam eden Yıldız, parti kıyafetiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Sunucu, gecede yıllar önce beraber sabah programı sunduğu Kuşum Aydın’la da bir araya geldi.

KARLA 1 YAŞINDA

Dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, kızı Karla’nın doğum gününden fotoğraflar paylaştı.

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Eşi Emir Medina ile Karla’nın birinci yaşını kutlayan Kemer, COVID geçirdikleri için kutlamayı geç paylaştığını söyledi. “Bebeğimiz Allah’a şükür 1 yaşında” diye not düşen Cemre Kemer’e çok sayıda tebrik mesajı geldi.

İLGİYE ALIŞAMADI

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni aşkı ile önceki gün Nişantaşı City’s’deydi.

Alışveriş yapan sevgililer çıkışta mutluluk pozu verdi. İrlandalı model, sevgilisiyle tanışma süreci sorulunca “Çok eskiden bu yana tanışıyoruz. İrlanda’da çok fazla ünlü yok, o yüzden buradaki ilgiye çok alışamadı” dedi. Evlilik sorusuna ise “Olabilir aslında” yanıtını verdi.

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OZAN ORHON BABA OLUYOR

Ozan Orhon sosyal medyada sevenlerine müjdeli bir haber verdi.

Geçtiğimiz yıl dördüncü kez nikâh masasına oturan ünlü şarkıcı, eşi Selcan Orhon’un hamile olduğunu duyurdu. Orhon’un “Büyük Galatasaraylı geliyor” paylaşımına tebrik mesajı yağdı.

EĞLENCEYE DEVAM

Maximum Uniq Açıkhava, ağustos ayında da yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak.

6 Ağustos’ta Gazapizm, Orhan Şallıel yönetimindeki 100 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde konser verecek. Rus piyanist Evgeny Grinko, son dönemin fenomen grubu Madrigal, Türk müziğinin iki büyük ismi Fatih Erkoç ve Kerem Görsev ve dünyanın en önemli seslerinden Selda Bağcan da konser verecek sanatçılardan.