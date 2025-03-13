Sen yine gÃ¼l tabii... YÃ¼zÃ¼nde gÃ¼ller aÃ§sÄ±n... Ama herkes seni o kadar da sevmiyormuÅŸ

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ÅžÃ¶yle ilk bakÄ±ÅŸta ailenin en Ã§ok dikkat Ã§eken, sevilen ve konuÅŸulan Ã¼yeleri, evlilik yoluyla Buckingham'a girenler gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Ã–nce geleceÄŸin kralÄ± Prens William'Ä±n karÄ±sÄ± Galler Prensesi Kate Middleton geliyor. Sonra Prens Harry'nin karÄ±sÄ± Meghan Markle.

Kral Charles ile yÄ±llara yayÄ±lan bir aÅŸkÄ±n kahramanÄ± olan, sabÄ±rla bekleyip sonunda kraliÃ§e tacÄ± giyen Camilla'nÄ±n da hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir kitlesi var.

BÃ¼tÃ¼n bunlar dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±nca sÃ¶ylenebilecek ayrÄ±ntÄ±lar. Ã‡Ã¼nkÃ¼, Kate, William, Meghan ve Harry, gazete manÅŸetlerinden inmiyor.

Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã¼yelerine bakÄ±ÅŸ konusunda bazÄ± farklÄ±lÄ±klar var. BazÄ± durumlarda artÄ±k hayatta olmayan Ã¼yelerin ÅŸu anda yaÅŸayanlara tercih edildiÄŸini sÃ¶ylemek yanlÄ±ÅŸ olmaz.

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'HERKES BÄ°R SONRAKÄ° DEDÄ°KODUYU MERAKLI BEKLÄ°YOR'

YouGov tarafÄ±ndan yapÄ±lan bir ankette, Ä°ngliiz kraliyet ailesinin en olumlu dÃ¼ÅŸÃ¼nceler yaratan, en sevilen Ã¼yeleri belirlendi. Bu arada anketin ABD halkÄ± arasÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da not dÃ¼ÅŸelim.

Anket sonucunun gÃ¶sterdiÄŸi de ilginÃ§.

AmerikalÄ±lar, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin artÄ±k hayatta olmayan iki Ã¼yesini "en olumlu dÃ¼ÅŸÃ¼nceler yaratan", "en beÄŸenilen" kiÅŸiler olarak belirledi.

AslÄ±nda kilometrelerce uzakta yaÅŸamalarÄ±na raÄŸmen bu ailenin Ã¼yelerinin AmerikalÄ±lar tarafÄ±ndan neden ilgiyle izlendiÄŸini gazeteci Eric Carlson ilginÃ§ cÃ¼mlelerle aÃ§Ä±kladÄ±.

Onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã¼yeleri, ABD'deki meraklÄ±lar tarafÄ±ndan bir tÃ¼r televizyon ÅŸovu gibi izleniyor.

Calrson, milyonlarca AmerikalÄ±nÄ±n, Ä°ngiliz kraliyet ailesiyle ilgili bir sonraki dedikoduyu Ã¶ÄŸrenebilmek iÃ§in cep telefonlarÄ±na yapÄ±ÅŸÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekledi sÃ¶zlerine.

Ã–LÃœMÃœNÃœN ÃœZERÄ°NDEN YILLAR GEÃ‡TÄ°... AMA DIANA HALA GÃ–NÃœLLERÄ°N PRENSESÄ°

Åžimdi de anketin sonucuna bakalÄ±m.

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Buna gÃ¶re Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en sevilen, en olumlu duygular uyandÄ±ran Ã¼yesi 1997 yÄ±lÄ±nda henÃ¼z 36 yaÅŸÄ±ndayken hayata veda eden Prenses Diana.

Gencecik Ã§aÄŸÄ±nda bu dÃ¼nyaya veda eden Diana yÃ¼zde 76 oy aldÄ±.

Onun ardÄ±ndan ikinci sÄ±rada yine hayatta olmayan bir Ã¼ye var. 2022 yÄ±lÄ±nda 96 yaÅŸÄ±ndayken hayata veda eden KraliÃ§e 2. Elizabeth.

Onun aldÄ±ÄŸÄ± oy oranÄ± yÃ¼zde 67.

EN SEVÄ°LEN PRENSES KATE BEÅžÄ°NCÄ° SIRADAÂ

GeleceÄŸin kralÄ± Prens William, yÃ¼zde 58 oy oranÄ± ile Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yerini aldÄ±. Onun hemen ardÄ±ndan yÃ¼zde 53 oy oranÄ±yla kardeÅŸi Prens Harry geliyor.

TÃ¼m dÃ¼nyada milyonlarca kiÅŸinin hayranlÄ±k dolu bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± Ã¼zerinde toplayan Kate Middleton ise bu ankette beÅŸinci sÄ±rada yer aldÄ±. Onun aldÄ±ÄŸÄ± oy oranÄ± ise yÃ¼zde 52.

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Amerika'da dÃ¼nyaya gelen, orada yÄ±llarca yaÅŸayan sonra da kÄ±sa bir Londra deneyiminin ardÄ±ndan Ã¼lkesine geri dÃ¶nen Meghan Markle ise yedinci sÄ±rada.

Onun bir sÄ±ra Ã¶nÃ¼nde ise Kral Charles'Ä±n tek kÄ±z kardeÅŸi Prenses Anne var.

GÃ–ZDEN DÃœÅžEN KARDEÅž BÄ°LE CAMILLA'DAN DAHA Ã‡OK BEÄžENÄ°LÄ°YOR

Ailenin baÅŸÄ± Kral Charles yÃ¼zde 42, karÄ±sÄ± KraliÃ§e Camilla ise yÃ¼zde 30 oyla Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en olumlu duygular uyandÄ±ran Ã¼yeleri arasÄ±nda yerini aldÄ±.

Anketten Ã§Ä±kan ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir sonuÃ§ da var... Buna gÃ¶re, adÄ± Jeffrey Epstein skandalÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶zden dÃ¼ÅŸen Prens Andrew; AmerikalÄ±lar tarafÄ±ndan KraliÃ§e Camilla'dan daha fazla seviliyor.

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HER ÅžEY DIANA Ä°LE BAÅžLADI

AmerikalÄ±larÄ±n neden Ä°ngiliz kraliyet ailesiyle bu kadar ilgilendiÄŸine gelirsek...

AslÄ±nda bunun temelinde Prenses Diana var.

TarihÃ§i Alicia Carroll'Ä±n vurguladÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Diana, 1981 yÄ±lÄ±nda Charles ile evlenmeden Ã¶nce Ã¼lke halkÄ± Ä°ngiliz kraliyet ailesiyle Ã§ok da ilgilenmiyordu.

Ama o dÃ¶nemin en gÃ¶steriÅŸli dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, yani Prens Charles ile Lady Diana Spencer'Ä±n evlendiÄŸi o tÃ¶reni 23 milyon AmerikalÄ± ekranlardan izledi.

Diana'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine gelirsek bu rakam 33.2 milyona ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Yine Alicia Carroll'un yorumuna gÃ¶re, aslÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kalbinin attÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkenin Ã¼nlÃ¼leri artÄ±k halka istediÄŸi magazin malzemesini vermekten uzak.

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Ama bunun yerine milyonlarca insan Buckingham SarayÄ±'nÄ± gÃ¶rmek iÃ§in Londra'da gidiyor.

Carroll bu konuda "Milyonlarca insan d ABD'ye geliyor. Ama onlarÄ±n amacÄ± Beyaz Saray'Ä± deÄŸil Mickey Mouse'u gÃ¶rmek" diyerek konuyu yorumladÄ±.

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