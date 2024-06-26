Sen ve ben sonsuza kadar! En romantik yıl dönümü pozu

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İşte bunlardan biri dün, evliliğinin 18'inci yıl dönümünü kutladı. Ünlü yıldız ve kendisi gibi yine gösteri dünyasının isim yapmış kişilerinden olan eşi o günün şerefine verdikleri romantik pozu da sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaştı.

Tabii ki bu ünlü çiftin mutluluğuna tebrik mesajları ve beğeni yağdı.

SONSUZA KADAR

Bir deniz kıyısında, dizlerine başını koyduğu kocasının çaldığı gitar eşliğinde söylediği romantik şarkıyı dinlerken görüntülenen bu ünlü Nicole Kidman…

Kendisi gibi 57 yaşında olan eşi Keith Urban ile mutlu ve uyumlu bir şekilde sürdürdüğü evliliğinin 18'inci yılını işte bu romantik pozuyla kutladı ünlü oyuncu.

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Kidman da Urban da aynı pozu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Keith Urban, paylaşımına "Sonsuza kadar... Yıldönümümüz kutlu olsun" notunu yazdı.

Nicole Kidman ise sadece "Sonsuza kadar" notunu yazıp bir de kırmızı renkli kalp emojisi ekledi. Ünlü çiftin paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve tebrik mesajları geldi.

Birçok kişi bunun gördükleri en romantik evlilik yıl dönümü pozu olduğunu belirtti.

İLK EVLİLİĞİ UZUN SÜRDÜ AMA HÜSRANLA BİTTİ

Nicole Kidman, aradığı mutluluğu ikinci evliliğinde bulanlardan. Meslektaşı Tom Cruise ile 1990 ve 2001 arasında evli kalan Nicole Kidman, yuvası dağıldıktan sonra bir süre kendine gelemedi.

Bazı kısa süreli aşklar yaşasa da sonunda Avustralyalı müzisyen Keith Urban ile tanışana kadar yeniden evlilik fikrine çok da sıcak bakmadı.

Ama Urban ile tanıştıktan sonra evlilik hayatına ikinci bir şans vermek istedi. Çift, 2006 yılında evlendi.

Kidman, Avustralyalı kocası Urban ile 15 yaşındaki Sunday Rose ve 13 yaşındaki Faith Margaret adlı iki kız çocuğu sahibi oldu.

İlişkilerine şans vermeyenlere inat Kidman ile Urban evliliklerini mutlu bir şekilde sürdürüyor.

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Nicole Kidman, geçtiğimiz aylarda People dergisinin 50'nci yıl özel sayısı için Keith Urban ile evliliği hakkında çok bilinmeyenleri anlattı. O sırada Kidman'ın, Keith Urban ile evlendiği güne dair ilginç ayrıntılar da ortaya çıktı.





'O HAYATIMDA OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM'

Flört ettikleri dönemle birlikte toplamda 19 yıldır birlikte olan çiftin tam da dışarıdan göründüğü gibi mutlu ve uyumlu bir ilişkisi var.



Kidman bu konuda çok şanslı olduğunu düşünüyor. Bunu da dergiye verdiği röportajda şöyle özetledi: "Keith'e sahip olduğum için, o benim hayatımda olduğu için çok şanslıyım." Güzel oyuncu kocası Urban'a karşı çok derin bir sevgi beslediğini de sözlerine ekledi.

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Kocasının desteğiyle hem genel anlamda hayatta hem de mesleğinde birçok şeyi yapabilecek gücü bulduğunu söyledi Kidman. Sonra da sözlerini şöyle tamamladı: " Çünkü sonunda nereye geri dönebileceğimi biliyorum."

Güzel yıldız, "Biri bana ne yaptığımı sorduğunda şunu söylüyorum... Tamam, öncelikle bir ailem var, çocuklarımı büyütüyorum ve çalışıyorum" dedi.

EVLATLIK ÇOCUKLARI DA DÜĞÜNDEYDİ

Nicole Kidman ve Keith Urban, 2005 yılında Los Angeles'ta düzenlenen bir gala gecesinde tanıştılar. Sonra aralarında bir romantik ilişki başladı.

2006 yılının mayıs ayında nişanlandıklarını açıkladılar. Zaten bir ay sonra da Sidney'de hayatlarını resmen birleştirdiler.

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O düğünde, Nicole Kidman'ın Tom Cruise ile evliyken evlat edindiği iki çocuğu Isabella ile Connor da nedime ve sağdıç olarak yer aldı.

Kidman ile Urban'ın düğün konukları arasında kısa süre önce yollarını ayıran Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness, yakın dostu Naomi Watts ve Russell Crowe da bulunuyordu.





BABASI EŞLİĞİNDE KENDİ NİKAHINA GİDERKEN DURMADAN AĞLADI

Nicole Kidman, People dergisine verdiği röportajda düğün günüyle ilgili çarpıcı bir ayrıntıyı da hatırlattı. Urban ile evleneceği törene giderken babasıyla birlikte otomobilde olduklarını söyledi Kidman.

O gün hissettiklerini tanımlamakta ise zorlandı: " Bu benim hayatımdaki en duygusal anlardan biriydi. Gerçekten olağanüstü bir gündü."

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Üzerinde bembeyaz gelinliği, babası Antony eşliğinde Keith Urban'ın kendisini beklediği kiliseye giderken güzel oyuncu bindikleri klasik otomobilin penceresini açtı ve kendisine sevgi gösterisinde bulunanlara selam verdi.

2006 yılının 25 Haziran günü o otomobilde güzel oyuncuyla birlikte olan yakınlarından biri Kidman'ın durumunu şöyle anlatmıştı: " "Nicole, törene giderken bütün yol boyunca ağladı. Çok duygusal ve çok güzel görünüyordu."

Aynı konuk, tören sırasında Nicole Kidman ile Keith Urban'ın birbirleriyle göz göze geldikleri an hakkında da şunları söylemişti: "Sanki orada sadece ikisi var gibiydi. Bu, tanık olduğum en inanılmaz düğündü."

TAM DÖRT AY ARAMASINI BEKLEDİ

Aslında Kidman, daha görür görmez yani tanıştığı ilk gün çok etkilendiği Urban ile kavuşmak için biraz beklemek zorunda kaldı. Çünkü her ne kadar telefon numarasını almış olsa da Urban, Kidman'ı tam dört ay hiç aramadı.

2017 yılında konuk olduğu Ellen DeGeneres'e o durumu da " Ben ona vurulmuştum ama o benimle ilgilenmiyordu. Beni tam dört ay aramadı" diye anlatmıştı Nicole Kidman.

Fakat Urban'ın ona bir sürprizi vardı. Tam da Nicole Kidman'ın 38'inci doğum gününde onu aradı ve sabahın beşinde elinde bir buket gardenya çiçeğiyle evinin kapısına gitti.

Onun bu davranışı sonunda Kidman da Urban'ın tam aradığı ve evleneceği adam olduğunu düşündü. Zaten tanıştıkları 2005 yılından sadece bir yıl sonra da evlendiler.

Keith Urban da evlenmelerinin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra konuk olduğu bir sohbet programında "Evlenmek benim hayatımı değiştiren bir şey değildi. Evlilik benim için hayata başlamak demekti."

Belli ki Nicole Kidman ile Keith Urban da gösteri dünyasının en uzun süre evli kalan çiftleri arasına girmeye daha şimdiden aday...