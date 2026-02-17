Sen ona kul köle oldun ama o seni ailenden kopardı... Böyle bir kadın seni seviyor olamaz!

Haberin Devamı

Bu kez de dudak uçuklatan servetleri ve lüks hayatlarıyla konuşuluyorlar. Ama artık bütün bunları bile geride bırakan bir ayrıntı var...

Büyük oğulları Brooklyn Beckham ve karısı Nicola Peltz Beckham ile yaşadıkları gerilim, kopan aile bağları.

Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn, bir süre önce yaptığı sosyal medya paylaşımında ailesine zehir zemberek sözler sarf ederek giderek gerilen bağları tamamen kopardı.

Zaten dünyanın ilgisini çeken bu aile kavgası bu paylaşımın ardından milyonlarca kişi tarafından daha fazla masaya yatırılır oldu.

'SONSUZA KADAR SENİ KORUYUP SEVECEĞİM'

Brooklyn'in 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı ve karısı Nicola'ya olan aşkını neredeyse haykırdığı paylaşımı da bu aile kavgasının bir kez daha farklı farklı yorumlar almasına neden oldu.

Brooklyn Beckham, 14 Şubat günü karısıyla çektiği bir fotoğrafı paylaştı sosyal medya sayfasında ve bütün dünyanın gözleri önünde onu ne kadar sevdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Karısına olan aşkı giderek artan Brooklyn o paylaşımında "Sana sevgilim diyebildiğim için dünyanın en şanslı adamıyım ben. Yer yıl seni bilebileceğinden daha fazla seviyorum. Ve seni sonsuza kadar koruyup seveceğim" diye yazdı.

Elbette onun bu sözlerine takipçilerinden beğeni mesajları geldi çok sayıda. Ama bunun yanında Brooklyn'in kendi ailesiyle arasını açıp karısı Nicola'nın ailesine yaklaşmasını eleştirenler de oldu.

PAYLAŞIMA FARKLI YORUMLAR GELDİ

Çiftin pozu da bu eleştirilerden nasibini aldı. Bazıları bu aşk pozunu "Tuhaf" olarak nitelendirdi. Bazıları da Brooklyn'e "aileni ara" diyerek annesi Victoria ve babası David ile arasını düzeltmesini nasihat etti.

Bazı takipçiler, Brooklyn ile Nicola'yı özel hayatlarını kimseden gizlemedikleri için eleştirdi. Ama bir takipçisinin yorumu vardı ki değerlerinden daha ilginçti.

Bu kullanıcı: "Seni kendi aile kökeninden koparıp alan bir kadın seni gerçekten sevmiyor demektir" diye yorum yaptı.

Bu arada Nicola ile Brooklyn'in genç ve aşık olduklarını belirtip "İstedikleri gibi yaşasınlar. Onları rahat bırakın" yorumunu yapanlar da oldu.

Victoria ve David Beckham, büyük oğulları Brooklyn'in Nicola Peltz ile evlenmesinden sonra onu kaybetti. Kendi ailesine sırt çeviren Brooklyn, karısının ailesine sığındı.

Brooklyn Beckham'ın anne ve babası hakkında "Beni karımdan ayırmaya çalışıyorlar" suçlamasını yaptığı o paylaşımdan sonra Beckham ailesinin yakın dostu olan ünlü şef Gordon Ramsay de bu konu hakkında konuştu.

Kendisi de kısa bir süre önce kızı Holly'yi madalyalı olimpik yüzücü Adam Peaty ile evlendirdi Ramsay. Üstelik damadının da düğün öncesi kendi ailesiyle arası açıldı.

Uzun sözün kısası kendisi de evlilikle başlayan bir aile kavgasının ortasında kalan Gordon Ramsay, yılardır dost olduğu Beckhamlar'la ilgili görüşlerini belirtti.

Görmüş geçirmiş bir aile babası olarak yaptığı ilk yorum, Brooklyn Beckham'ın karısı Nicola'ya duyduğu aşk yüzünden gözlerinin kör olduğuydu.

Bir dijital platformda yayınlanacak olan Being Gordon Ramsay'ın tanıtımı için verdiği bir röportajda kendisine sorulan "Aşık olduğunuzda zor oluyor değil mi?" sorusu üzerine "Bu zor bir durum" dedi Ramsay.

Sonra da Brooklyn Beckham'ın da aşktan gözlerinin kör olduğunu belirtti.

Ramsay sözlerini şöyle sürdürdü: "Çaresizce kendi ayakları üzerinde durmak istiyor. Bunu yapmasına saygı duyuyorum. Bu çok iyi bir şey."

Ramsay bunun ardından da belki de Brooklyn'in pek hoşuna gitmeyecek başka bir ayrıntıya değindi: "Ama nereden geldiğinizi unutmayın... Dürüst olmak gerekirse bir gün anneniz ve babanız olmayacak. Bunu anlamanız gerekiyor."

'ANNESİ ÇOK ÜZGÜN VE BUNDA DA HAKLI'

59 yaşındaki Ramsay sonrasında da Beckham çiftinin durumuna değindi. "Victoria çok üzgün ve böyle olmakta haklı" dedi..

Aynı şekilde David'in de Brooklyn'i ne kadar çok sevdiğini bildiğini sözlerine ekledi.

Bu arada Brooklyn'in de Gordon Ramsay ile arası çok iyi. İkilinin gayet güçlü bir ilişkisi var.

Zaten Ramsay de zaman zaman Brooklyn ile mesajlaştığını söyledi. Hatta daha da ötesinde Brooklyn hakkında "Onu seviyorum, kalbi temiz bir çocuk" diye konuştu.

SORUNUN ÇÖZÜLECEĞİNDEN EMİN

Ünlü şef Gordon Ramsay, Beckham ailesinin yaşadığı bu sorunların günün birinde çözüleceğine inandığını da gizlemedi.

Dostları Victoria ve David hakkında "Ne kadar iyi bir anne ve baba olduklarını bizzat gördüm. Ayrıca David inanılmaz bir baba. İkisi de çocuklarına çok fazla zaman ve enerji harcadı. Brooklyn'i zor duruma düşmekten kaç kez kurtardıklarına tanık oldum" dedi.

Ramsay röportajda Brooklyn'e bir nasihatte bulundu. Onu, nereden geldiğini unutmaması ve annesiyle babasının onun adına yaptığı fedakarlıkları hatırlaması gerektiği konusunda uyardı.