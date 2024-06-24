'Sen misin yıllarca yüzüme bakmayan!' Babasından esaslı bir intikam aldı

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Ama günün birinde bu mutlu evlilik dağıldı. O zaman küçücük bir bebekti bugünün genç kızı. Annesi ile babası boşandı.

Onu annesi büyüttü, tabii anneannesi ve dedesinin de desteğiyle. Babası da maddi olarak giderlerini karşıladı ama boşandıktan sonra dönüp bir kez bile yüzüne bakmadı.

Soyadını miras bıraktı ama kızına sevgisini bir gün bile göstermedi.

Elbette kalbinin bir yerinde bir sızı kalmıştır ama zaman geçti, babasının terk ettiği o küçük kız büyüyüp 18 yaşına geldi.

Üstelik geçtiğimiz hafta sonu liseden mezun oldu. Hayatının bu önemli dönüm noktasını da bir dizi etkinlikle kutladı. Üstelik bu arada babasından da gözle görülür şekilde intikam aldı.

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LİSEDEN MEZUN OLDU

Anladınız değil mi Tom Cruise ile Katie Holmes'un evliliğinden dünyaya gelen tek çocuğu Suri'den söz ettiğimizi.

Kısa bir süre önce 18 yaşına giren Suri, geçen hafta da liseden mezun oldu. O gün de kendisine eşlik eden takım elbiseli kavalyesiyle birlikte dertten ve tasadan uzak bir şekilde mezuniyetin keyfini çıkardı.

Giderek annesi Katie Holmes'a benzeyen Suri Cruise, özel günü için askılı bir elbise giydi. Saçlarını açık bırakan genç kız, görünümünü de yüksek topuklu ayakkabılarla tamamladı.

Arkadaşlarıyla birlikte bol bol hatıra pozları çektiren Suri Cruise'un neşesi ise görülmeye değerdi. Gün boyunca yüzünden gülücükler eksik olmadı.

Suri Cruise'un mezuniyet eğlencesi için koyu renk ruj sürüp makyaj yaptığı görüldü. Tırnaklarına sürdüğü bordo oje de dikkatlerden kaçmadı.

Genellikle New York sokaklarında daha spor giysiler içinde görüntülenen Suri'nin özel günü için tıpkı küçücük bir kızken "stil ikonu" olarak anıldığı günlerdeki gibi giyindiği de dikkat çekti.

DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE BÜYÜDÜ... İLK AŞKIYLA PARKTA YAKALANDI

Daha bu mezuniyet töreninden yansıyan fotoğrafların "dumanı tüterken" bu kez Suri, yıllardır onu takip edenlerin merak ettiği bir soruya da yanıtladı... Belli ki çok da istemeden.... Bir dönemin küçük stil ikonu 18 yaşında ilk aşk heyecanına da kapılmıştı.

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Suri Cruise, mezuniyet töreni fotoğraflarında samimi bir şekilde görüntülendiği Toby Cohen ile kuşkulara yer bırakmayacak şekilde kameralara yakalandı.

Cruise, New York'taki Central Park'ta, Toby Cohen ile çıktığı yürüyüşte onunla öpüşürken paparazzi tarafından görüntülendi.

İlk aşk heyecanı yaşayan iki genç, etraflarına dikkat bile etmeden birbirlerine sarılıp dakikalarca öpücüklere boğdu.

Aslında büyüdükçe Suri'nin aşk hayatı da merak konusu oluyordu. Sonunda bu konu da açığa çıkmış oldu.

Suri ilk günkü mezuniyet kutlamasında yine aynı gençle görüntülenmişti.

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İki genç bir gün sonra da Central Park'ta öpüşürken yakalandı.

Bu arada Suri Cruise , geçtiğimiz pazar günü lise diplomasını da aldı. O törende annesi Katie Holmes da genç kızı yalnız bırakmadı. Bu arada Suri, kendisinden çok da beklenmeyen bir adım attı. Annesi Katie Holmes'dan boşandıktan sonra kendisini arayıp sormayan babasından "esaslı" bir intimal aldı.

Suri, törende babasının ve yasal olarak da kendisinin de soyadı olan Cruise'u kullanmadı. Bunun yerine ikinci adı olan Noelle ile anons edildi. Diploma alacak öğrenci listesinde de bu Suri Noelle adıyla yer aldı genç kız.

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Onun bu hareketi, Angelina Jolie ile Brad Pitt'in çocukları Zahara, Vivienne ile Shiloh'u akıllara getirdi. Vivienne, annesinin yapımcılığını üstlendiği The Outsiders adlı müzikalde yapım asistanı olarak çalıştı. Oyuncu listesine adını Vivienne Jolie olarak yazdırdı. Yani babasının soyadını kullanmadı.

Ablası Zahara da geçen yıl bir okul etkinliğinde kendini Zahara Jolie olarak tanıtmıştı. Diğer kardeşleri Shiloh da 18 yaşına girer girmez, babasının soyadını kullanmamak için yasal girişimde bulundu.

Mezun olan öğrencilerin isimlerinin yer aldığı listede Suri'nin ikinci adı Noelle'i kullandığı, babasının soyadını tercih etmediği görüldü.

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O SIRADA BABASI KİLOMETRELERCE UZAKTA KONSERDEYDİ: Bu arada Suri'nin babası Tom Cruise da tek biyolojik çocuğunun bu önemli gününde kilometrelerce uzaktaydı. Londra'da bir grup arkadaşıyla birlikte Taylor Swift'in Eras Tour konserlerinde neşeyle dans ederken kameralara yakalandı.





ANNESİ VE BABASI BOŞANDIKTAN SONRA KADERİ DEĞİŞTİ

Her ne kadar Hollywood'un en nüfuzlu ünlülerinden biri olarak dünyaya gelse de Suri'nin kaderi de annesiyle babası boşandıktan sonra değişti.

Yolların ayrılmasından sonra babası deyim yerindeyse sanki hayatında Suri hiç yokmuş gibi davrandı. Özetle Suri, baba sevgisine hasret büyüdü.

Tom Cruise bu konuda ilk ağızdan hiç konuşmuyor. Ama sözcüleri aracılığıyla yaptığı açıklamalarda da kızını elbette terk etmediğini ama onunla kamera karşısında, herkese göstererek görüşmek zorunda da olmadığını söylüyor ünlü oyuncu.

Bu durum bir yana. Bir söylentiye göre de Cruise, Hollywood'un birçok ünlüsünün üyesi olduğu Scientology tarikatının ileri gelenlerinden.

Durum böyle olunca da bu tarikatın kurallarına sıkı sıkıya bağlı yaşıyor. Kızı Suri ise artık Scientology ile ilgisi kalmayan bir hayat süren Katie Holmes'un yanında büyüyor.

Cruise'un kızını bu yüzden terk ettiği, belki çok istese de onunla görüşemediği de iddialar arasında.

Çünkü Nicole Kidman ile evliliği sırasında evlat edindiği iki çocuğu Bella ve Connor ile ilişkileri gayet yakın bir şekilde yürüyor.

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'BEYNİNİ ŞEYTANLAR YIKADI': Cruise daha önce kızını görmek istemediğini çünkü kendisi gibi tarikat mensubu olmadığını belirtip daha da ilginç bir ifade kullanmıştı iddialara göre: "Suri'nin beynini şeytanlar yıkadı. "

Yine o süreçte ileri sürülenlere göre Cruise, kızının yeteri kadar temizlediğinden, arındığından emin olmadan onu görmemeye de sonuna kadar kararlıydı.