Sen misin beni aldatıp yuvamızı yıkan! Kocasını elinden alan 'öteki kadın'dan intikamı acı oldu!

Haberin Devamı

Çünkü tam 27 yıl boyunca aynı yastığa baş koydular. Aralarındaki, kadın tarafının daha büyük olduğu 13 yıllık yaş farkı da biyolojik çocuk sahibi olamayıp evlat edinmek zorunda olmaları da etkilemedi mutluluklarını.

Yıllar geçtikçe aralarındaki aşk belki şekil değiştirip güçlü bir bağa dönüştü... Yine gittikleri her yerde "mutluluğun resmini" çizdiler. Ta ki aralarına başka bir kadın girinceye kadar.

Elbette gönül bu, söz geçirmek mümkün olmaz kimi zaman. Bazen en olmadık zamanda aşka da düşebilir. Sonuç olarak yasak aşk bu yuvayı da yıktı.

Ama görünüşe göre olayda kalbi kırılan evliliğin kadın tarafı, her ne kadar aksini söyleyip öyle davransa da uğradığı ihanetin acısını hala unutamadı. Duruma bakılırsa, kendisini aldatan kocasına bu yaptığının cezasını çektirmeyi de öyle hemen bırakmayacak.

Haberin Devamı

SON YILLARIN EN ÇOK KONUŞULAN AYRILIĞI

Bu anlatılan öykünün kahramanları Hugh Jackman ile eski karısı Deborra Lee Furness.

2023'te 27 yıllık evliliklerini bitireceklerini açıklayan çift, artık ayrı dünyaların insanı oldu çoktan. Hatta Hugh Jackman, evliliğinin bitmesine neden olan yasak aşkıyla yani Sutton Foster ile alenen kırmızı halıya çıkmaya bile başladı.

Ama iddialara göre onun bu yaptığı; ayrılıktan sonra dost kalmak için çabaladığı Deborra Lee Furness ile yürüttüğü barış görüşmelerine de darbe vurdu.

SEVGİLİSİNİ HAYATININ MERKEZİNE KOYDU

Jackman'ın ana vatanı Avustralya'da yayınlanan New Idea adlı dergiye göre oyuncu, artık gönül rahatlığıyla sevgilisi Sutton Foster'ı hayatının merkezine koymakta kararlı. Hatta bunu kamuoyunun gözleri önünde yapmaktan da çekinmiyor.

Artık kırmızı halıda, gala gecelerinde, konserlerde ve hatta sokaklarda onunla samimi pozlar sergiliyor çekinmeden.

İddialara göre de işte bu durum Jackman'ın eski karısı Deborra Lee Furnessi çileden çıkarıyor. Zaten mücadele etmekte zorlandığı ihanet acısını durmadan tazeliyor.

Haberin Devamı

İşin aslı Jackman'ın Furness'i aldattığını, daha kamuoyunun haberi ile yokken yakın çevreleri biliyordu. Ama Deborra'ya bu konuda tek bir söz bile etmediler. Şimdi ise geçmişte Deborra'nın da arkadaşları olan bu kişiler, bu kez Sutton Foster'ın etrafında pervane olmaya başladı.

Deborra Lee Furness'e yakın bir kaynağın söylediğine göre işte bu durum onun taşıyabileceğinden fazlası oldu.

İleri sürülenlere göre Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness, boşandıktan sonra dost kalmak için 'barış görüşmeleri' yapıyordu. Ancak Jackman'ın sevgilisi Sutton Foster ile aşırı yakınlığı Deborra'yı hem kızdırdı hem de yaralı kalbini bir kez daha acıttı.

Haberin Devamı

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ BOŞA GİTTİ

Hugh Jackman'ın, Noel ve yeni yıl tatili için Avustralya'ya götürmeye karar verdi. Bu da Deborra'nın kalbini bir kez daha kırdı. Çünkü, Jackman ile Deborra'nın geçtiğimiz ekim ayında yaptığı konuşmaya göre eski çift, iki çocuklarıyla birlikte bir aile gibi Noel geçireceklerdi. Ama Foster'ın da Hugh Jackman ile birlikte oraya gidecek olması bu planı bozdu.

Söylenenlere göre iki yıl süren zorlu sürecin ardından Deborra Lee Furness ile Hugh Jackman, dostane bir iletişim kurmayı başarmıştı.

Bu arada Hugh Jackman da eski karısıyla aralarında oluşan "dikenli telleri" kaldırmak için elinden geleni de yapıyordu.

Haberin Devamı

Bir kaynak "Hugh eski karısı Deborra ile aralarında barışı sağlamak için elinden geleni yapıyordu. Resmi boşanma konusunda pürüzleri ortadan kaldırmak için birkaç kez de buluştular. Özellikle de finansal konularda hepsinin yüzünü güldürecek konularda anlaşma da sağlanmıştı" diye anlattı durumu.

UĞRUNA YUVASINI YIKTIĞI SEVGİLİSİNİN KALBİ KIRILDI

Söylenenlere göre Hugh Jackman, Noel tatili için Avustralya'ya eski karısı Deborra Lee Furness'in yanına gidiyor.

Orada da bu önemli günü yıllardır olduğu gibi evlatlık çocukları 25 yaşındaki Maximillian ve 20 yaşındaki Ava ile birlikte geçirecek. Elbette Deborra Lee Furness da onlarda birlikte olacak.

Haberin Devamı

Hugh Jackman'ın bu adımı da söylenenlere göre Sutton Foster'ın yüzüne bir tokat gibi patladı.

Jackman'a sorarsanız, uğruna yuvasını yıktığı Foster'a duyduğu aşk yerli yerinde. Ama diğer yandan bazen çocuklarına karşı sorumluluklarını da yerine getirmek zorunda hissediyor.

Diğer yandan Sutton Foster, herkesin sevdikleriyle birlikte olduğu bu dönemde sevgilisi yanında olamayacağı için kalbi kırık. Daha da ötesinde Jackman'la ilgili geleceğini tekrar gözden geçiriyor.

Yakınlarına bakılırsa böyle ailelerin bir araya geldiği tatil günlerinde bunlardan mahrum kalmak Foster için hiç kolay değil.